Eine Leichtverletzte Autos kollidieren bei Überholvorgang

Kreuzwertheim.5000 Euro Schaden sowie eine leichtverletzte Person ist die Bilanz einer Kollision zweier Autos beim Überholen.

Beide Fahrzeuge fuhren am Dienstag, kurz vor 14.30 Uhr, von Hasloch kommend in Richtung Kreuzwertheim. Der Fahrer eines Ford Focus verlangsamte seine Fahrt, weil er vorschriftswidrig über eine durchgezogene Linie nach links auf einen Parkplatz einbiegen wollte. Der dahinter fahrende VW Golf-Fahrer setzte in dem Moment zum Überholen an. Als sich beide Autos auf gleicher Höhe befanden, bog der Ford-Fahrer nach links ab und es kam zum Zusammenstoß. Die Beifahrerin im VW Golf zog sich dabei eine Schürfwunde zu. Sie benötigte aber keine ärztliche Behandlung. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. pol

