Einige Fragen weiter offen

Karlstadt/Kreuzwertheim.Aktuelle Informationen zum Brückenneubau zwischen Kreuzwertheim und Wertheim gab es bei der Sitzung des Bauausschusses des Landkreises Main-Spessart am Montagvormittag in Karlstadt. Dabei wurde in der Beschlussvorlage unter anderem auf mögliche Einschränkungen durch die Bauarbeiten, die im März 2021 beginnen sollen, hingewiesen. Das Gremium nahm die Vorlage zur Kenntnis.

Baustelleneinrichtung ungeklärt

Die Brücke wird während der 30-monatigen Bauzeit komplett gesperrt sein. Kompensationsmaßnahmen, wie zum Beispiel eine Fähre oder Behelfsbrücke, sind nicht vorgesehen. Der Fahrradweg in Wertheim wird im Bereich der Brückenbaustelle gesperrt. Die Weiterführung des Radwegs in Kreuzwertheim wird derzeit noch geklärt und soll im Zuge des Ausbaus der Ortsdurchfahrt (Kreisstraße MSP 32) angegangen werden. Während der Bauzeit müssen Versorgungsleitungen umgelegt werden. Wo diese Leitungen im Endzustand liegen werden, ist noch zu klären.

Darüber hinaus muss die Eichelsteige für zirka elf Monate gesperrt werden. Im Falle eines Hochwassers des Mains seien alternative Zuwegungen notwendig. Weiterhin werden Möglichkeiten für die Baustelleneinrichtung gesucht.