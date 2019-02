Einsatz für Firma gewürdigt

Kreuzwertheim.Im Rahmen der allmonatlichen Informationsveranstaltung in der Maschinenfabrik berichtete Kurtz Geschäftsführer Uwe Rothaug über die Januar-Zahlen und brachte sie in Zusammenhang mit der schwierigen Konjunkturlage weltweit. Dennoch gab er sich optimistisch, dass die Konjunktur in den kommenden Monaten wieder anziehen werde und das Schiff wieder auf Kurs komme – der Vertrieb setze dafür sämtliche Hebel in Bewegung.

Die anschließenden Ehrungen übernahm Kurtz Geschäftsführerin Carolin Kurtz, die zuerst Marco Brand nach vorn bat. Ins Unternehmen eingetreten war der Stadtprozeltener am 16. Februar 1994 als Azubi zum Energieelektroniker. Nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung und abgeleisteter Wehrpflicht folgten verschiedenste Serviceeinsätze im In- und Ausland. Seit August 2008 leitet Marco Brand als Meister die Elektromontage bei Kurtz.

„Ihr Engagement im Unternehmen lässt sich hervorragend an Ihren Spezialaufgaben ablesen, unter anderem sind Sie Sicherheitsbeauftragter, Kransachkundiger, Ausbilder und ehrenamtlicher Prüfer bei der IHK. Wir kennen und schätzen Sie als kompetenten und hochmotivierten Teamplayer“, sagte Carolin Kurtz.

. Weiter ging es mit Günter Hofmann, der seinem Unternehmen seit 35 Jahren die Treue hält. Eingetreten in die Kurtz Eisengießerei war der Schollbrunner im Februar 1984 als Ofenarbeiter, bevor er Anfang 2000 in die Schmelzerei wechselte. Dort war Günter Hofmann jahrelang für zahllose Tonnen „guten Guss“ zuständig, bevor er im September 2014 als Facharbeiter Montage in die Wiebelbacher Maschinenfabrik wechselte. Gut ein Jahr später kam er in seine heutige Position als Lackierer Oberflächenbearbeitung, wo die Maschinen den letzten Schliff vor Aussendung in Richtung Kunde erhalten. „Wir schätzen Sie als engagierten, kompetenten und pflichtbewussten Mitarbeiter, der auch in stressigen Phasen stets die Ruhe bewahrt“, sagte die Kurtz Geschäftsführerin.

Kurtz Ersa-CEO Rainer Kurtz griff zum Mikrofon, um Uwe Rothaug zu ehren. Der Marktheidenfelder war im Januar 2009 als Geschäftsführer Technologie gestartet und hatte die Maschinenfabrik gemeinsam mit dem Kurtz Team aus der Krise geführt. „In unseren Kurtz Geschäftssparten haben wir uns erfolgreich zum Technologieführer entwickelt“, so Kurtz. Er dankte Rothaug für sein Know-how, das ihn zu einem geschätzten Partner auf Kundenseite mache.

