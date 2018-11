Einsatz hat sich ausgezahlt

Kreuzwertheim.Zur vorletzten Informationsveranstaltung des Jahres begrüßte Geschäftsführer Uwe Rothaug die Kurtz Belegschaft am 20. November in der Maschinenfabrik. Wie gewohnt standen zunächst die Zahlen im Vordergrund: Man bewege sich marktbedingt weiter in einem schwierigen Umfeld.

Dennoch gab sich das Management zuversichtlich, dass die schwierigste Phase überstanden sei und das Geschäft wieder Fahrt aufnehme – Anlass dazu geben die anstehenden Umsätze für November und Dezember sowie Auftragseingänge für die nächsten Monate.

Bei aller Ausrichtung auf Produktivität und Prozesse nimmt man sich in der Kurtz GmbH auch Zeit für die Auszubildenden, denn diese sind die Facharbeiter von morgen und damit das Rückgrat des Unternehmens.

Azubis ausgezeichnet

Grund genug, die besten Azubis für ihre Leistungen öffentlich auszuzeichnen. Bei den angehenden Elektronikern waren dies jeweils aus dem vierten Lehrjahr: Ludwig Kuhn (Note 1,45) und Jona Hörner (Note 1,9). Bei den künftigen Industriemechanikern lagen zwei aus dem dritten Lehrjahr vorn: Tobias Krebs (1,4) und Erik Schwank (1,75); bei den Zerspanungsmechanikern schließlich bewies Alina Hilf (viertes Lehrjahr, Note 2,1), dass dies keineswegs nur ein Job für Männer ist.

Zu guter Letzt stand die Ehrung eines langjährigen Mitarbeiters an: Udo Kirchner, eingetreten ins Unternehmen zum 1. November 1988, wurde nur wenige Monate später als Maschinenschlossermeister zum Leiter der Montage für Sondermaschinen bestellt.

Eine Position, die er nach wie vor innehat und kontinuierlich auch in Richtungen wie Arbeitssicherheit und Ladungssicherheit ausgebaut hat. Heute ist Udo Kirchner und sein Team für die Auslieferung der tonnenschweren Kurtz Maschinen verantwortlich, die nicht selten parallel abzuwickeln sind.

Herausragende Leistungen

„Was Sie und Ihr Team hier gerade stemmen, das ist wirklich herausragend – herzlichen Dank für Ihren Einsatz, der sich ganz real für das Unternehmen in Umsatz auszahlt“, sagte Kurtz Geschäftsführer Uwe Rothaug beim Shakehands, das mit einem herbstlichen Blumenstrauß und einer monetären Zuwendung verbunden war. Besonders bewundernswert an Udo Kirchner sei, dass er gerade wenn es besonders hektisch zugeht, ruhig bleibe und kühlen Kopf bewahre. Der Kurtz Geschäftsführer dankte dem Jubilar für seinen beherzten Einsatz über nunmehr drei Jahrzehnte.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 22.11.2018