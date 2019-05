Einsatz in den „Ehrlichsgärten“

Kreuzwertheim.Zur Bekämpfung von giftigem Jakobs-Kreuzkraut hatten sich auf Einladung des Naturpark Spessart-Vereins am Aktionstag knapp 20 freiwillige Helfer, ausgestattet mit Handschuhen, Eimern und Spaten, eingefunden.

Um die artenreichen Wiesen und Weiden auch künftig beweiden und das Heu nutzen zu können, muss das Jakobs-Kreuzkraut auf den Flächen der „Ehrlichsgärten“ zurückgedrängt werden. Diese befinden sich am Ortsausgang von Kreuzwertheim mainabwärts Richtung Hasloch. „Die Natur bewahren und beschützen ist eine gemeindliche Aufgabe“ sagte Bürgermeister Klaus Thoma und freute sich zu Beginn der Veranstaltung über die große Teilnehmerzahl. Für die Helfer hatte der Bürgermeister Getränke mitgebracht und am Ende zu einer Brotzeit eingeladen.

Verbuschung droht

Naturpark-Ranger Andreas Schätzlein erläuterte eingangs das Vorgehen auf der Projektfläche. Die „Ehrlichsgärten“ haben verschiedene Eigentümer, in der jüngsten Vergangenheit wurde dort eine Kartierung von Totholzkäfern und den dort lebenden Vögeln vorgenommen.

„Ohne Beweidung setzt die Verbuschung ein“, erklärte Schätzlein im Hinblick auf die aktuell mit großer Vielfalt blühenden Wiesen. Das Jakobs-Kreuzkraut hat sich gerade hier extrem ausgebreitet und hat für die Tiere beim Verzehr größerer Mengen schwere gesundheitliche Folgen.

Der Stängel ist rötlich, die Blüten sind gelb und Blätter stumpf gezahnt. „Sobald man es sieht, sollte man es ausstechen“, erklärte Andreas Schätzlein. Jakobs-Kreuzkraut wird von Pferdehaltern und Landwirten gar nicht gerne gesehen. Alle Pflanzenteile enthalten ein leberschädigendes Gift.

Giftige Pflanze

Der Gehalt ist in den Blüten doppelt so hoch wie im Kraut. Das Gift bleibt bei der Konservierung in Heu oder als Silage wirksam und wird so von den Tieren aufgenommen. Das frische und bitter schmeckende Kraut wird von den Weidetieren gemieden.

Wie der Naturpark-Ranger weiter erklärte, schädigen auch kleine Mengen die Leber dauerhaft, eine schleichende Vergiftung über Jahre ist möglich und kann bei Pferden und Rindern zum Tod führen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 20.05.2019