Einsatztraining der besonderen Art auf dem Main

Kreuzwertheim.Die Zusammenarbeit von Wasserwacht, Rettungshunden und Mantrailern brachte neue Erfahrungen und Spaß für alle Teilnehmer. Durch die langjährige aktive Mantrailerin Christiane Furtner kam vor ein paar Tagen ein Einsatztraining der besonderen Art zustande. Die Ortsgruppe Kreuzwertheim der Wasserwacht probte zusammen mit einer Mantrailergruppe schwierige Situationen am und im Wasser, die sich bei der Rettung Vermisster für Mensch und Hunde stellen können.

Mantrailer arbeiten mit Hunden, die ihre unglaublich gute Nase für die Suche von „vermissten“ Personen zur Verfügung stellen. Die Gruppe ist zusammengewürfelt aus Hundeführern, die gerne mit ihren Hunden verschiedene Einsätze nachstellen und regelmäßig den Ernstfall trainieren, in der Regel zweimal wöchentlich in Wohngebieten und auch in der freien Natur.

Die Wasserwacht der Ortsgruppe Kreuzwertheim nutzte das Training der Mantrailer, um ihr eigenes Trainingsprogramm zu erweitern.

Nach einer kurzen Einweisung zur Sicherheit von Seiten der Wasserwacht unter Leitung von Siegfried Göbel erläuterten die Mantrailer ebenso die Abläufe und Ziele ihrer Arbeit.

Geplant war eine Fahrt mit dem Boot vom Wohnmobilplatz in Kreuzwertheim Main abwärts bis hinter die Odenwaldbrücke zu einem kleinen Anleger auf bayrischer Seite. Gestrüpp und Baumbestand verhinderten den Blick auf die dann folgenden Trailbedingungen an Land.

Dort irgendwo befand sich eine „vermisste“ Person, die es nun für Hund und Hundeführer galt, ausfindig zu machen. Die Problematik lag vor allem darin, dem Hund die Angst vor dem Bootfahren zu nehmen, welches wie im Ernstfall mit mindestens drei Personen (zwei von der Wasserwacht, und ihrem Hundeführer) besetzt war.

Nach dem Anlanden an einer völlig unbekannten Stelle musste der Hund den Geruch der vermissten Person ausfindig machen und der Spur folgen bis zur Auffindung. Für die Hunde ist es eine große Stressbelastung, für Hundeführer und Mitglieder der Wasserwacht eine spannende Erfahrung, die Reaktionen der Tiere zu deuten und sie zu begleiten.

Für ein solches aufwendiges Unterfangen war gute Planung Voraussetzung. Bereits im Vorfeld fanden detaillierte Absprachen statt, so dass die Ortsgruppe Kreuzwertheim der Wasserwacht ebenfalls planen konnte. Fünf Mitglieder der ehrenamtlich arbeitenden Wasserwacht rückten mit Großfahrzeug, Boot und Gerätschaft an der vereinbarten Stelle am Main an, getrieben von Neugierde und Nutzen der ungewöhnlichen Gelegenheit, selbst einmal mit Hunden trainieren zu können.

Versteckpersonen waren jeweils Fremde, die die Hunde zuvor nicht kannten, was die Geruchsaufnahme für den Hund zusätzlich erschwert. Zunächst galt es, die Spur am Anlegeplatz für die Hunde zu legen. Im Anschluss fuhr Siegfried Göbel von der Wasserwacht unermüdlich zwischen Wohnmobilplatz und Anleger hinter der Odenwaldbrücke hin und her und transportierte nach und nach die Maintrail-Teams, bestehend aus Hund und Hundeführer. Für den reibungslosen Ablauf musste ein zweiter Helfer der Wasserwacht mit ins Boot, damit sich die Mantrailer auf ihren Hund konzentrieren konnten.

Das wunderbare Herbstwetter motivierte alle Beteiligten besonders, so dass mehrere Stunden intensives Training absolviert werden konnten. Für beide Rettungsgruppen war es eine wertvolle und neue Erfahrung.

