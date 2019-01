Eisbrocken fallen von Lkw auf Auto

Kreuzwertheim.Ein Schaden von 2000 Euro entstand an einem Mini durch von einem Lastwagen runterfallende Eisbrocken. Die Mini-Fahrerin war am Montag gegen 15 Uhr auf der Staatsstraße 2315 von Kreuzwertheim in Richtung Marktheidenfeld unterwegs. Auf Höhe der Abzweigung Rettersheim kam ihr ein weißer Lkw entgegen. Dabei prallte ein Eisbrocken, der offenbar von dem Lkw kam, gegen die Fahrzeugfront, welche dadurch beschädigt wurde. Kurz darauf stellte die Frau fest, dass der Wagen stärker beschädigt worden war, so dass der Kühler Flüssigkeit verlor. Außerdem fehlte das Kennzeichen. Dieses fand die Polizeistreife an der Unfallstelle. Zudem lagen dort mehrere Eisstücke.

