„Elterntalk“ im Landkreis

Main-Spessart-Kreis.Im Alltag sehen sich Eltern oft als Alleinkämpfer und vergessen, dass es anderen ähnlich ergeht. Deshalb will das Projekt „Elterntalk“ Mütter und Väter unter dem Motto „let’s talk“ („lasst uns sprechen“) an einen Tisch. Ziel ist, in mit anderen Eltern zusammenzusitzen, sich zu Erziehungsfragen auszutauschen, Erfahrungen zu teilen, neue Ideen zu entwickeln, voneinander zu lernen und gemeinsam zu profitieren. Ein geschulter Moderator führt in das jeweilige Thema ein und ermutigt die Eltern von Kindern bis zu 14 Jahren, sich ihre Erfahrungen gegenseitig mitzuteilen.

Die Evangelische Jugendhilfe setzt das Angebot in Kooperation mit der Familienbildung des Landratsamts Main Spessart um. Geplant sind geführte Gesprächsrunden für Eltern zu den Themen: Medien, Konsum, Erziehung, Suchtvorbeugung und gesundes Aufwachsen in der Familie. Die Auftaktveranstaltung findet am Montag, 25. Juni, von 19 bis 20 Uhr in der Grundschule Karlstadt statt. Die Bürgermeister der Städte Karlstadt, Arnstein, Marktheidenfeld und Zellingen diskutieren zum Thema „Familienalltag mit Medien“. Als Moderatorin fungiert Stefanie Greß von der Evangelischen Jugendhilfe in Würzburg.