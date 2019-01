Röttbach.Nach einem morgendlichen Gottesdienst waren in Röttbach in diesem Jahr 18 Kinder und Jugendliche für die Sternsingeraktion aktiv. Diesmal wurde für Kinder mit Behinderungen in Peru gesammelt. Im Anschluss daran gab es ein gemeinsames Mittagessen. Zum Abschluss wurden noch die ebenfalls erhaltenen Süßigkeiten unter den „Sternsingern“ verteilt. sw

