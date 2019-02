Enorm wichtiger Schritt für Gemeinde

Vor fast fünf Jahren ist Horst Fuhrmann in Ruhestand gegangen. Am Dienstag hat ihm der Gemeinderat einstimmig für sein letztes volles Amtsjahr als Kreuzwertheimer Bürgermeister Entlastung erteilt. Zuvor stellte das Gremium ebenso einmütig die Jahresrechnung 2013 fest. Diese hatte der Rechnungsprüfungsausschuss im Februar 2016 „unter die Lupe genommen“.

Nach neuen Erhebungen sind an der Bedarfsplanung für die Bereitstellung von vorschulischen Plätzen für die Kinderbetreuung keine Änderungen nötig. Denn das Angebot ist mehr als ausreichend. Keine Antwort gab es auf die Anfrage von Silvia Klee (SPD), ob sich die Situation in Röttbach entspannt hat. Bürgermeister Klaus Thoma machte allerdings deutlich, dass laut Fachaufsicht in dem Ort keine zusätzlichen Krippenplätze geschaffen werden dürften, da es insgesamt in Kreuzwertheim genügend gebe. „Sonst droht die Gefahr, dass Zuschüsse für die Erweiterung des Kindergartens Birkenstraße zurückgezahlt werden müssen.“

Neu erlassen wird der Bürgermeister eine Dienstanweisung zur Annahme von Sachleistungen durch Beschäftigte des Marktes. Da die darin getroffenen Regelungen auch für den Bürgermeister selbst gelten sollen, hat der Gemeinderat als dessen „oberster Dienstherr“ einen entsprechenden, einstimmigen Beschluss gefasst. Dieser verbietet unter anderem grundsätzlich „Zuwendungen in Bezug auf das Amt oder Beschäftigungsverhältnis beziehungsweise die dienstliche Tätigkeit zu fordern, anzunehmen oder sich versprechen zu lassen“.

Gebilligt wurde die Aufstellung einer Werbeanlage an der Rückseite eines Einkaufsmarkts in Richtung Staatsstraße. Es handelt sich dabei um eine Plakatanschlagtafel.

Zugestimmt haben die Räte geplanten Veränderungen in einem Wohn- und Bürogebäude in der Kreuzstraße 11, 11a und 11b in Kreuzwertheim. Allerdings müssen noch die Nachbarunterschriften eingeholt und ein Stellplatznachweis vorgelegt werden. Das Landratsamt soll die Anzahl der nötigen Stellplätze ermitteln.

Bei einer Gegenstimme von Andreas Schmidt wurde eine Anfrage zur Wohnraumerweiterung und zum Anbau eines Carports im Kaffelsteinweg befürwortet und die Zustimmung zur Überschreitung der Baugrenzen zu den Nachbarn in Aussicht gestellt. Laut Thoma soll der dort geltende, fast 50 Jahre alte Bebauungsplan demnächst aufgehoben werden. Schmidt plädierte dafür, mit der Baumaßnahme so lange zu warten.

Aus der nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung im Januar informierte Thoma, dass die Mainfränkischen Werkstätten wieder mit den Grünpflegearbeiten im Bereich des Marktes beauftragt worden sind. Ebenfalls nichtöffentlich im Januar stimmte der Bau- und Umweltausschuss für die Sanierung der Turnhalle Röttbach Nachtragsangeboten der Firma Wert-Heim Holzbau in Höhe von netto rund 4500 Euro und der Firma Mayer Dachdecker (beide Wertheim) von brutto knapp 1573 Euro zu.

In nichtöffentlicher Sitzung in der Vorwoche hat der Gemeinderat ein Angebot der Firma Dietz und Partner zur Änderung des Bebauungsplans „Sondergebiet Einkaufsmarkt am Wasserhaus“ angenommen.

Wie Thoma informierte, ist der Verursacher von Verschmutzungen am Waldrand zum Gewerbegebiet Wiebelbach ermittelt. Dieser werde den Dreck beseitigen.

Nachdem Andreas Schmidt darauf aufmerksam gemacht hatte, dass die Schranke im „Himmelreich“ seitlich umfahren werde, erklärte Thoma, dass die Ablage von Holzstämmen bereits beauftragt worden ist, um dies künftig zu verhindern. Günter Kohrmann (CSU) wies auf Beschädigungen im Pflaster neben der Rollatorspur in der Maingasse hin. ek