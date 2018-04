Erinnerungen noch frisch

Anzeige

Kreuzwertheim.Eine besondere Jubelkonfirmation wurde am Sonntag in der Kirche „Zum heiligen Kreuz“ in Kreuzwertheim gefeiert. Die Konfirmationen der Jubilare jährten sich nach 50, 60, 65 und sogar 70 Jahren.

Trotz der langen Zeit waren die Erinnerungen an diesem besonderen Tag in ihrer Jugend ist bei allen noch detailliert vorhanden. „Es ging alles sehr sparsam zu und man feierte nur ganz klein im Familienkreis“, erzählten die Jubilare der Gnadenkonfirmation. Eine von ihnen erinnerte sich an den Stoff, den ihr der Pfarrer geschenkt hatte, damit ihre Mutter daraus ein Konfirmationskleid nähen konnten. „Wir trugen an dem Tag alle schwarz, obwohl es doch ein Freudentag war“, stellten die Jubilare fest. Im Gottesdienst sei alles sehr streng und steif zugegangen. „Ich hätte als 14-jähriger nicht gedacht, dass ich als 64 Jähriger wieder in der Kirche stehe und das Ganze erneut erlebe“, meinte ein goldener Jubilar zum Erinnerungsfest. Große Freude herrschte auch darüber, dass man Jahrgangskollegen nach Jahrzehnten wiedersah. Dazu nahmen einige auch weite Anfahrtsstrecke auf sich und kam beispielsweise aus Heidelberg und Augsburg nach Kreuzwertheim. Lob hatten alle für den Jubelgottesdienst den Pfarrerin Stephanie Wegner leitete. Die Orgel spielte Wolfgang Zinßler. Das Fest der Jubelkonfirmation feierten alle Jahrgänge gemeinsam in der Kreuzwertheimer Gastronomie.

Das Fest der Jubelkonfirmation feierten am Sonntag mit der Goldene Konfirmation (50 Jahre): Renate Bauer (geborene Strahlheim), Marga Christ (geb. Bach), Bernd Diehm, Monika Diehm, Lorenz Günzelmann, Rüdiger Hopf, Heide Janiesch (geb. Merkert), Horst Klüpfel, Wolfgang Müller, Manfred Nickel, Johanna Ortner (geb. Dinkel), Inge Strauß (geb. Fürst) und Günter Wolpert. Ihre Diamante Konfirmation (60 Jahre) begingen Dieter Müller, Peter Hippeli, Rolf Winnesberg, Gudrun Hofmann (geb Braun), Hannelore Römer (geb. Fröber), Giseltraud Fürst (geb. Rührschneck) sowie Waltraud Dussel (geb. Schreck). Die Jubilare mit Eiserne Konfirmation (65 Jahre) waren Erika Dreßler (geb. Sauer), Irmgard Fritsche (geb. Dosch), Barbara Hartung (geb. Peffgen), Gudrun Keiner (geb. Bösherz), Hitrud Krichel (geb. Braun), Christel Krönung (geb. Haas), Gisela Markgraf (geb. Blos), Dorothea Rauchhaus (geb. Käßler), Anita Ritter (geb. Lutz), Karl Senfleben, Erika Weiß (geb. Lutz) und Frieder Winzenhöler.