Erneuerung der Oberfläche favorisiert

Die erste Variante, eine Notfallsanierung wie vor sechs Jahren, kommt inklusive Bau- und Planungskosten auf rund 80 000 Euro. Variante B umfasst die grundsätzliche Überarbeitung der Decke im Bereich der Hohlstellen mit Kosten in Höhe von zirka 120 000 Euro. Vom Büro fachtechnisch empfohlen wird die dritte Möglichkeit: eine durchgängige Erneuerung der Decke. Die Gesamtkosten dafür betragen rund 212 000 Euro.

Die vierte Variante schließt die Sanierung des Unterbaus ein und wäre die dauerhafteste, aber mit geplanten Kosten in Höhe von 476 000 Euro auch teuerste Lösung. Dem Ingenieur-Büro zufolge würde dies allerdings zu weit gehen, heißt es in der Sitzungsvorlage. Das Büro hatte zudem festgestellt, dass der Kunststoffbelag in großen Teilbereichen keine Haftung mehr zum Bitumen-Unterbau hat. Dessen Zustand kann aber erst nach Abbau des Kunststoffbelags festgestellt werden.

Gemeinderat Günter Kohrmann fragte, wie der TSV Kreuzwertheim zur Sanierung stehe. Thoma antwortete, der Verein habe erklärt, das Bedarf an der Bahn bestehe. Die Vereinsverantwortlichen hätten aber keine Sanierungsvariante favorisiert. Die Kosten für eine Aschebahn als Alternative habe man in der kurzen Zeit nicht ermitteln können, erklärte er auf Nachfrage weiter.

Andreas Schmidt stellte fest: „Wenn wir so eine Bahn haben, muss sie auch in Ordnung sein.“ Nach der notdürftigen Sanierung vor sechs Jahren sei die Bahn jetzt wieder ein Flickenteppich. „Mit der erneuten Notfallsanierung könnte es bald wieder so aussehen“

Dr. Peter Geiger forderte den richtigen Umgang mit der Bahn. „Ich gebe keinen Cent dafür aus, solange da Leute verbotenerweise mit Fahrzeugen darauf fahren.“ Kohrmann glaubte, die Fahrzeuge seien nicht die Hauptverursacher der Schäden. Er favorisierte die dritte Variante mit der durchgehenden Erneuerung der Oberfläche. Die Frage sei jedoch, was passiert, wenn der Unterbau auch saniert werden muss. Außerdem regte er an, mit dem Beschluss zu warten, bis das Vergleichsangebot für eine Aschebahn vorliegt.

„500 000 Euro sind mir zu viel, eine Notsanierung ist auch ungünstig“, meinte Bürgermeister Thoma. Er hätte aber gerne eine Klärung mit der Fachfirma, wie der Zustand des Unterbaus ist. Auch er sprach sich für 200 000 Euro als Obergrenze aus und wollte das Angebot für die Aschebahn abwarten.

Thoma schlug vor, zeitnah einen Vor-Ort-Termin mit dem Bauausschuss und den Fachfirmen zu machen. Auch alle Nicht-Ausschussmitglieder sowie Verantwortliche der Bahnnutzer könnten dazukommen. Bei dem Termin soll es auch um vorgelagerte Prüfmöglichkeiten für den Unterbau gehen. Dem Vorschlag schloss sich das Gremium einstimmig an. Aus Reihen der Räte wurde angeregt, in Sachen Aschebahn Rücksprache mit den Nutzern zu halten und die Erhaltungskosten für jene Variante zu berücksichtigen.

Mit Gemeinden kooperieren

Einstimmig wurde außerdem die Erstellung eines Gewässerentwicklungskonzepts für den Wittwichsbach beschlossen. Grundlage eines solchen Konzepts ist die europäische Wasserrichtlinie. Das Ziel ist die Erreichung eines ökologischen und wasserqualitätsmäßig „guten Zustands“ durch gezielte Gewässerunterhaltung und naturnahe Gewässerpflege. Zudem soll ein besserer Wasserrückhalt erreicht und damit Überflutungen verringert werden.

Auch die Marktgemeinden Helmstadt und Neubrunn beabsichtigen die Erstellung eines solchen Konzepts. Durch eine gemeinschaftliche Planung der drei Gemeinden will man Synergien und damit Kostenersparnisse erreichen. Die Kostenteilung könnte zum Beispiel nach Aufwand und beziehungsweise oder Gewässerlänge erfolgen. Das Vorhaben ist zu 75 Prozent förderfähig. Für Kreuzwertheim verbleiben, so Thoma, je nach Arbeitsumfang ein Eigenanteil von rund 1800 bis maximal 3000 Euro.

Das Gremium stimmte der Konzeptentwicklung und Kooperation mit den anderen Gemeinden zu. Der Beschluss wurde aber unter den Vorbehalt einer Förderzusage gestellt.

Schon seit längerem wurde darüber hinaus die Sanierung und Erweiterung des Kindergartens in der Kreuzwertheimer Birkenstraße intensiv beraten und vor Ort geprüft. Einstimmig stimmte das Gremium nun dem Bauantrag der Marktgemeinde zu dem Projekt zu.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 22.03.2018