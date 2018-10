Eröffnung des Apothekenmuseums

Marktheidenfeld.Das neue Museum Obertor-Apotheke in Marktheidenfeld wird am Samstag, 27. Oktober, um 14 Uhr in der Obertorstraße 10 eröffnet. Die Dauerausstellung ist jeweils mittwochs und samstags von 14 bis 18 Uhr zugänglich. Führungen mit dem Marktheidenfelder Apotheker Dr. Eric Martin durch die Räume sind nach Vereinbarung möglich, heißt es in der Ankündigung der Verantwortlichen. Im Museum zu sehen sind über 250 Jahre Apothekengeschichte mit lokalem Bezug sowie allgemeine Pharmaziegeschichte in historischer Einrichtung. Informationen und über 800 Exponate erläutern Alltag und Aufgaben eines Apothekers. Es wird eintritt erhoben. Bild: Eric Martin

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.10.2018