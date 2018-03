Fahrer unter Drogen – Mofa frisiert und Führerschein falsch

Anzeige

Kreuzwertheim.Als Polizeibeamte in der Nacht auf Samstag einen Motorroller-Fahrer in Kreuzwertheim kontrollierten, stellten sie bei dem 24-Jährigen eine ganze Reihe an Straftaten fest. Das Fahrzeug hatte ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen von 2017 montiert und wurde somit ohne Versicherungsschutz gefahren. In den Papieren war es als Mofa 25 eingetragen, die tatsächliche Geschwindigkeit betrug aber 70 Stundenkilometer. Der Fahrer legte einen italienischen Führerschein vor, der sich aber als Totalfälschung herausgestellt hat.

Da der Mann nach Eindruck der Polizisten unter Drogeneinfluss stand, wurde ein Test vorgenommen, der positiv war. Dem Mann wurde Blut entnommen. Im Rucksack führte der 24-Jährige zudem eine geringe Menge Marihuana mit sich. Das Rauschgift stellten die Beamten ebenso sicher wie das abgelaufene Versicherungskennzeichen und den Fahrzeugschlüssel. Der Mann durfte nach Abschluss der Sachbearbeitung die Dienststelle wieder verlassen. Gegen ihn wurde Anzeige wegen aller festgestellten Straftaten erstattet. pol