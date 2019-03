Fahrt zu den Passionsspielen

Triefenstein.Nach dem unvergesslichen Besuch der Passionsspiele im September 2010 möchte die Pfarreiengemeinschaft Erlenbach-Triefenstein bei einer ausreichenden Beteiligung die Passionsspiele 2020 besuchen.

Die Geschichte des Oberammergauer Passionsspiels beginnt 1633. Mitten im Dreißigjährigen Krieg, nach monatelangem Leiden und Sterben an der Pest, gelobten die Oberammergauer, alle zehn Jahre das „Spiel vom Leiden, Sterben und Auferstehen unseres Herrn Jesus Christus“ aufzuführen. Zu Pfingsten 1634 erfüllten sie das Versprechen zum ersten Mal. Bereits in der Mitte des 18. Jahrhunderts kamen Zuschauer aus allen Teilen Deutschlands nach Oberammergau, angezogen durch die große Kraft und Ausstrahlung des Spiels.

Heute gelten die Oberammergauer Passionsspiele als eines der wichtigsten religiösen und kulturellen Ereignisse in Deutschland. Im Jahr 2020 erwartet Oberammergau rund 450 000 Besucher aus aller Welt. Im Jahr 2020 führt die Gemeinde zum 42. Mal das Spiel auf, das die Oberammergauer in einer einzigartigen Kontinuität durch die Jahrhunderte getragen haben. Mehr als 2400 Mitwirkende bringen in einer fünfstündigen Aufführung die Geschichte des Jesus von Nazareth auf der imposanten Freilichtbühne des Passionsspieltheaters zu Gesicht und zu Gehör. Fast die Hälfte der Bewohner von Oberammergau wird mit großer Hingabe die Geschichte jenes Mannes spielen, dessen Botschaft seit über 2000 Jahren hin unglaublich vielen Menschen Hoffnung und Lebenskraft gibt. Sie spielen sie von seinem Einzug in Jerusalem bis hin zu seinem Tod am Kreuz und seiner Auferstehung. Und all dies, damit gelingt, was der Evangelist Lukas am Ende seiner Erzählung der Leidensgeschichte schrieb: „Alle, die zu diesem Schauspiel herbeigeströmt waren und sahen, was sich ereignet hatte, schlugen sich an die Brust und gingen betroffen weg.“

Die Kartenreservierungen können ab März 2019 über das Passionsspielbüro erfolgen. Eine verbindliche Kartenreservierung ist bis zum 16.März erforderlich. Die Kartenreservierungen sind für eine Vorstellung am 3. oder 4. Juni-Wochenende 2020 geplant.

Anmeldung und Informationen sind bei Klara Fertig unter Telefon 09395/877585 möglich. pfar

