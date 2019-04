Festgottesdienst in der Heiligkreuzkirche

Kreuzwertheim.Zum Festgottesdienst anlässlich ihrer Jubiläumskommunion (25 bis 70 Jahre) kamen am Sonntag 27 Jubilare in die katholische Heiligkreuzkirche Kreuzwertheim.

Begegnung des Apostels Thomas

Pfarrer Dieter Hammer predigte über die Begegnung des Apostels Thomas mit dem auferstandenen Jesus nach der Überlieferung des Johannes-Evangeliums. Es gehe um kritisches Bewerten von Informationen sowie das Überprüfen und Korrigieren der eigenen Meinung und schließlich um Vertrauen und Glaubwürdigkeit. So erinnerte Pfarrer Hammer im Fürbittengebet auch an diejenigen Personen, die die Jubilare durch ihr Leben begleitet haben und an die man sich dankbar erinnere.

Festlichen Glanz verlieh dem Gottesdienst der evangelische Posaunenchor unter der Leitung von Erich Lenz sowie Thomas Geuppert an der Orgel.

Neben dem österlichen „Christ ist erstanden“ und dem feierlichen „Heilig, heilig, heilig“ aus der Schubertmesse gefielen besonders die Trompetenoberstimmen bei dem Abendmahlslied „Herr, bleib bei uns“ und dem anschließenden „Großer Gott, wir loben dich“, in das Posaunen und Orgel gemeinsam einstimmten.

Die Jubilare

70 Jahre: Erika Behl (Unterwittbach), Angelina Diehm (Schollbrunn) Anni Geis (Schollbrunn), Maria Herma (Kreuzwertheim), Reinhold Huth (Unterwittbach), Anton Jeßberger (Röttbach), Eugen Jeßberger (Stadtprozelten), Hildegard Jeßberger (Röttbach), Emmi Krude (Hasloch), Helmut Krude, Hasloch, Reinhilde Mohr (Röttbach), Hannelore Neckermann (Röttbach), Agnes Schick (Röttbach), Siegbert Schick (Röttbach).

60 Jahre: Helene Dreßler (Hasloch), Edith Dümig (Hasloch), Roswitha Enders (Unterwittbach), Barbara Jeßberger (Röttbach), Brigitte Stang (Unterwittbach), Edgar Väth (Unterwittbach), Lothar Väth (Kreuzwertheim)

50 Jahre:

Maria Schreck (Kreuzwertheim).

40 Jahre:

Silvia Lutz (Wiebelbach), Silke Müller (Kreuzwertheim)

25 Jahre:

Lisa Geuppert (Röttbach), Stefanie Huth (Röttbach), Linda Väth (Unterwittbach).

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.04.2019