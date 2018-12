„Festschrift für den kleinen Stadtarchivar“

Seinen eigentlichen Ehrentag am 1. Dezember beging er ohne öffentliches Aufheben. Nun würdigte der Historische Verein Erich Langguth mit einer Festschrift zu dessen 95. Geburtstag.

Wertheim. Die Überraschung war ihnen gelungen. Der Ehrengast wusste nichts von dem, was auf ihn zukommen sollte, als er in den „Bestenheider Stuben“ ankam und dort vom Vorsitzenden des Historischen Vereins, Dr. Frank Kleinehagenbrock, und Schriftleiterin Dr. Monika Schaupp in Empfang genommen sowie nachträglich zum Geburtstag beglückwünscht wurde.

Erst als nach und nach die weiteren Gäste eintrafen, die teilweise weite Anfahrtswege in Kauf genommen hatten, mochte Erich Langguth leise ahnen, dass mehr geplant war, als „nur“ ein Abendessen im Kreis des Vorstandes des Vereins, den sein Vater Otto einst mitbegründet hatte und dem er selbst seit 70 Jahren angehört. Dem er fast 60 Jahre als Vorstandsmitglied diente und dessen Ehrenmitglied Langguth ist.

Verdienste um die Heimat

Versammelt waren schließlich, bis auf zwei Ausnahmen, alle Autoren der Festschrift für Erich Langguth. Betitelt ist sie „Forschungen zu Stadt und Grafschaft Wertheim“ und fasst damit genau das zusammen, was der Jubilar über viele Jahre seines langen Lebens gemacht hat, bis heute macht und womit er sich bleibende Verdienste um seine Heimat erworben hat. Kleinehagenbrock nannte Langguth in seiner Laudatio das „Gesicht des Historischen Vereins“ und das „historische Gedächtnis der Stadt“. Man schulde ihm Anerkennung und Dankbarkeit.

Schon im Vorfeld der Feier hatten Dr. Frank Kleinehagenbrock und Dr. Monika Schaupp – die das Buch gemeinsam mit Dr. Jörg Paczkowski, dem langjährigen Vorsitzenden des Historischen Vereins, herausgegeben haben – in einem Pressegespräch geschildert, wie es zur Festschrift gekommen war (siehe weiteren Bericht). „Seit langer Zeit planen wir im Geheimen und tuscheln“, verriet der Laudator den Versammelten und es war herauszuhören, dass es nicht immer einfach war, das Geheimnis und damit die Überraschung vor dem, dem sie galt, zu bewahren. Dass es gelungen war, zeigte dann aber Langguths Reaktion.

Größte Freude

„Eine größere Freude könnte es für mich gar nicht geben“, bekannte dieser, hörbar gerührt. „Eine Festschrift für den kleinen Stadtarchivar von Wertheim, das ist ja unglaublich.“ Mit dem ihm eigenen Humor zeichnete Erich Langguth dann die Traditionslinie nach, in der er sich selbst sieht.

Der Historische Verein wurde 1904 gegründet, 1947 wiedergegründet, er selbst ist seit 1948 dessen Mitglied. Ein Vorläufer war die Tafelrunde des 1817 geborenen Schriftstellers und Archivars Alexander Kaufmann. „Mein Großvater Wilhelm Langguth hat Kaufmann gekannt, ich kannte meinen Großvater, also geht das zurück bis ins 19. Jahrhundert“, schmunzelte der Redner, um dann noch auf einige Marksteine im Laufe der vergangenen Jahrzehnte zurückzublicken.

Marksteine der Geschichte

So nannte er den Altstadtbeirat eigentlich „ein Kind des Historischen Vereins“, erinnerte an den Kauf der einstigen Fürstlichen Hofhaltung – heute Rathaus – durch die Stadt, die dann für einige Jahre Heimstatt des Historischen Museums wurde.

Dieses, von 1904 bis 1979 ehrenamtlich geführt, wieder zurück in die Hände der Stadt geben zu können, bezeichnete Langguth als „die größte Tat“. Zum 100. Geburtstag des Vereins, dessen 50. und 75. er auch schon mitfeiern konnte, veröffentlichte Langguth sein Buch „Aus Wertheims Geschichte“.

Und nun sei er im Begriff, den zweiten Band vorzubereiten, kündigte der nunmehr 95-jährige an. Die Herausgabe werde zwar noch etwas dauern, aber das vorläufige Inhaltsverzeichnis hatte er schon einmal mitgebracht. „Im Laufe des nächsten Jahres wird das Buch hoffentlich kommen.“

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 13.12.2018