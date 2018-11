Finanzielle Förderung

Main-Spessart-Kreis.Das Management Spessart der Lokalen Aktionsgruppe Spessart (LAG) wird gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER). Durch das Leader-Projekt „Unterstützung Bürgerengagement“ ermöglicht die LAG Spessart Vereinen und Organisationen eine finanzielle Unterstützung von bis zu 1000 Euro für geplante Maßnahmen oder Aktionen im Gebiet der LAG Spessart, die das Ehrenamt und das Bürgerengagement stärken und das kulturelle, soziale, sportliche und ökologische Leben in der Region fördern. Wie es in der Mitteilung der Verantwortlichen weiter heißt, kann die Förderung bis zum 1. Februar 2019 beantragt werden. Die Entscheidung über eine Förderung trifft der Steuerkreis der LAG Spessart. Entscheidungsgrundlage sind eine fristgerechte Beschreibung des Projekts sowie die Bewertung der Einzelmaßnahme mittels objektiver Auswahlkriterien.

Die schriftlichen Anfragen sind zu richten an die LAG Spessart an LAG Spessart, Frankfurter Straße 4 in Gemünden oder per E–Mail an info@lag-spessart.de. Infos unter http://lag-spessart.de/projekt-anzeige/unterstuetzung-buergerengagement.html.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 14.11.2018