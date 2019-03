Vor allem um das geplante Gewerbegebiet, aber auch um Zustände rings um eine ehemalige Gaststätte im Ort ging es in der Bürgerversammlung in Unterwittbach. Kritik wurde am Landratsamt geübt.

Unterwittbach. Nach wie vor erregt das geplante Gewerbegebiet die Gemüter in Unterwittbach. Das wurde am Dienstagabend in der Bürgerstube einmal mehr deutlich. Nach seinem rund einstündigen Vortrag über Daten, Fakten und Entwicklungen in Kreuzwertheim und den Ortschaften leitete Bürgermeister Klaus Thoma nach einer kurzen Pause mit der Feststellung, die Änderung des Flächennutzungsplanes sei rechtskräftig, nun beginne das Bebauungsplanverfahren zur Diskussion über.

Ein Kritiker, der schon in vorangegangenen Bürgerversammlungen das Wort zu dem Thema ergriffen hatte, fühlte sich in seiner Ablehnung des Gewerbegebietes bestätigt. „Ich finde es falsch, was da gemacht wird“, sagte er und wies beispielsweise darauf hin, dass die vorgesehene Fläche größer sei, als die des alten Dorfes Unterwittbach. Misstrauisch stimmte ihn und weitere Redner auch die Festsetzungen im Flächennutzungsplan, die von den Festsetzungen abweichen würden, von denen die im Bebauungsplan stehen sollen.

Weitere Infoveranstaltung

Thoma betonte, man habe das Gewerbegebiet schon auf rund 15 Hektar verkleinert. „Wir haben auch nicht vor, das so schnell wie möglich voll zu bekommen“, versicherte er einmal mehr. Aufgreifen will der Bürgermeister den Vorschlag, im Rahmen der Anhörung zum Bebauungsplan noch einmal eine Informationsveranstaltung in Unterwittbach abzuhalten.

Für deutlichen Unmut bei vielen der rund 40 Interessierten in der Bürgerstube sorgten die Zustände im und rund um das ehemalige Gasthaus „Zum Engel“. So wurden Müllablagerungen am Gebäude kritisiert, „die Kinder können gar nicht mehr auf dem Gehsteig laufen, vor lauter Dreck“, hieß es. Vor der Gefahr einer Rattenplage bei steigenden Temperaturen wurde gewarnt. Auch der auf dem Gelände lagernde Erdaushub wurde angesprochen. Viele Beschwerden habe man schon an das Landratsamt als zuständige Stelle weitergegeben, teilte Bürgermeister Thoma mit. „Wir selbst haben wenig Einflussmöglichkeiten.“ Wie er erklärte, war die Gemeinde bereit, das Gebäude zu kaufen, „aber der Eigentümer hat nicht mitgemacht, er hatte andere Vorstellungen“.

Als Beherbergungsbetrieb wird die frühere Gaststätte nach wie vor genutzt. Er werde sich der Probleme noch einmal annehmen, vielleicht finde man ja zum Beispiel über den Brandschutz einen Hebel, versprach der Bürgermeister.

Nicht in Röttbach wohnende Kinder, die den dortigen Kindergarten besuchen, müssten die Einrichtung möglicherweise verlassen, beziehungsweise würden nicht mehr aufgenommen, wenn es aus dem sich stetig füllenden Neubaugebiet entsprechenden „Zulauf“ gebe.

Darüber sei man informiert worden, berichtete eine Zuhörerin der Bürgerversammlung in Unterwittbach. Eine Erweiterung des Kindergartens in Röttbach ist derzeit nicht möglich, machte der Bürgermeister deutlich.

„Wir haben die klare Aussage der Fachaufsicht, dass wir nicht über den Bedarf hinaus planen dürfen. Und der Bedarf ist mit der laufenden Erweiterung des Kindergartens Birkenstraße in Kreuzwertheim gedeckt.“ Widrigenfalls werde mit der Rückforderung von Zuschüssen gedroht.

Kein langfristiger Radwegeplan

Keine Chance sah Thoma auch für die aus der Versammlung heraus vorgebrachte Idee eines zehn-Jahres-Planes für den Radwegebau. Damit sei die Gemeinde überfordert, zudem könne man Nachbargemeinden nicht „zwingen“, dabei mitzumachen. „Andere Landkreise fördern den Radwegebau – unserer nicht“, bedauerte der Bürgermeister.

Die Priorität sah er aber sowieso in der Sanierung maroder Straßen. Man wolle ein Ingenieurbüro damit beauftragen, alle Straßen aufzunehmen. Insgesamt sei das eine teure Maßnahme, zumal nach der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge die Ersatzfinanzierung nicht funktioniere.

