Flächenverbrauch stand im Fokus der Kritik

Anzeige

Kreuzwertheim.Gegen drei Stimmen hat der Gemeinderat am Dienstag den Feststellungsbeschluss für die elfte Änderung des Flächennutzungsplans des Marktes Kreuzwertheim gefasst.

Auch in der vorausgegangenen neuerlichen Anhörung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gab es wieder eine Reihe von Bedenken, kritischen Anmerkungen bis hin zu strikter Ablehnung der Bauleitplanung, die den Weg freimachen soll zur Ausweisung eines Gewerbegebietes bei Unterwittbach. Insbesondere der Flächenverbrauch stand im Fokus mancher Kritik. Die Nachbarstadt Wertheim wiederum äußerte die Befürchtung, dass eine mögliche Zulassung kleinflächigen Einzelhandels den in Wertheim und weiterer benachbarter Innenstädte schwächen könnte. Die Sorgen nannte Bürgermeister Klaus Thoma unbegründet. „Wir werden nicht vor unserer Haustür etwas hinsetzen, was unseren eigenen Kernort gefährdet.“ Bei der Schlussabstimmung über den notwendigen Feststellungsbeschluss zur elften Änderung des Flächennutzungsplanes votierten Isolde Franz, Michael Huth (beide CSU) und Andreas Schmidt (SPD) dagegen.

Im Gemeinderat notiert Der Zugang zum Mehrzweckraum und den sanitären Einrichtungen im Feuerwehrhaus Wiebelbach soll barrierefrei und behindertengerecht erfolgen. Damit Fördermöglichkeiten festgestellt werden könne, sollenvorab die anfallenden Kosten ermittelt werden. Ebenfalls wurde beschlossen, die Kosten für eine Hubstation außerhalb des Gebäudes und einen Treppenlift innerhalb als sogenannte „kleine Lösung“ zu ermitteln. Hierfür würde es allerdings keine Förderung geben. Einmütig zugestimmt wurde einem Bauantrag der Stadtwerke Wertheim zur Errichtung einer Trafostation in Unterwittbach. Damit soll unter anderem der gestiegene Leistungsbedarf zweier Firmen abgedeckt und die Versorgungssicherheit für ganz Unterwittbach verbessert werden. Die Trafostation wird außerdem größer als aktuell erforderlich konzipiert, um für die Erschließung des geplanten Gewerbegebietes gerüstet zu sein. Den Auftrag zur Aufstellung einer Containereinheit als Ausweichquartier während des Umbaus und der Erweiterung des Kindergartens Birkenstraße zum Brutto-Preis von rund 44 250 Euro an die Firma Algeco in Stockstadt vergeben. Der Auftrag für die Abbrucharbeiten beim Umbau und der Erweiterung der Turnhalle Röttbach ging an die Firma PK Abbruch in Gnodstadt. für 99 978 Euro. Mit der Firma Main-Streuobst-Bienen wurde für 11 481 Euro brutto ein Vertrag über Erstpflegemaßnahmen für gemeindliche Streuobstbestände in den Ehrlichsgärten geschlossen. Der Auftrag zum Einbau eines Drehtürantriebs für die Eingangstür des Rathauses ging für 4531 Euro brutto an die Firma Mannl. ek

Im Folgenden hatte sich das Gremium mit einer ganz ähnlichen Thematik zu befassen, aber außerhalb der eigenen Gemarkungsgrenze. Die Stadt Marktheidenfeld beabsichtigt, den Bebauungs- und Grünordnungsplan „Gewerbegebiet Söllershöhe, Altfeld“ aufzustellen. Damit sollen an der Bundesstraße B8, nordöstlich von Altfeld, ein großflächiges Gewerbegebiet und darin integriert ein Sondergebiet „Großflächiger Einzelhandel Nahversorgung“ mit einer Gesamtfläche von 48 Hektar ausgewiesen werden. Während die Kreuzwertheimer Verwaltung vorschlug, gegen die Aufstellung des Bebauungs- und Grünordnungsplanes an sich keine Einwände vorzubringen, sah dies beim Sondergebiet für den Einzelhandel etwas anders aus. Man betrachte die Versorgung mit zentralrelevantem Einzelhandel insbesondere im Umfeld von Kreuzwertheim und Marktheidenfeld als ausreichend und befürchte, dass durch die Ausweisung des Sondergebiets mit einer Fläche von 0,89 Hektar „bereits vorhandener und etablierter Einzelhandel als auch die noch in geringfügigem Maße vorhandene Einzelhandelsversorgung im Ortsteil Röttbach und weiterer benachbarter Gemeinden nachhaltig geschwächt werden könnte“. In den Reihen des Gemeinderats wurden schnell unterschiedliche Meinungen deutlich. Während Michael Huth das ganze Vorhaben in Bausch und Bogen ablehnte, sprach sich Stefan Schuck (CSU) dafür aus, gegen das Sondergebiet Einzelhandel keine Einwände zu erheben. Ähnlich äußerte sich Silvia Klee (SPD), die „Kirchturmdenken“ kritisierte und sich dafür aussprach, die interkommunale Zusammenarbeit zu vertiefen. Nach Ansicht von Frank Theobald (Freie Wähler) ist die von Seiten Marktheidenfelds angeführte Optimierung der Nahversorgung Altfelds und der benachbarten Stadtteile Marktheidenfelds in der Form nicht nachvollziehbar. „Ich glaube nicht, dass man für die rund 800 Einwohner Altfelds eine Fläche von fast einem Hektar braucht“, sagte er. Das werde mit Sicherheit Auswirkungen auf benachbarte Gemeinden haben. Am Ende votierten zehn Kommunalpolitiker für den Beschlussvorschlag der Kreuzwertheimer Verwaltung.