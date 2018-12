Fortgeführt an neuem Standort

Lengfurt.Die Apotheke in Lengfurt wechselt ihren Besitzer und bleibt somit den Kunden erhalten. Seit über 28 Jahren führte Julia Dittmann die Apotheke am Lengfurter Marktplatz. Zum Jahreswechsel geht sie in den Ruhestand. Die Apotheke wird zum 2. Januar von Nina Wiegard übernommen.

Sie ist bereits seit elf Jahren Apothekerin und führt die St. Vitus-Apotheke in Rottendorf, die sie von ihren Eltern übernommen hat. Die Apotheke Lengfurt wird künftig als Filialapotheke geführt, das komplette Team, bestehend aus sechs Beschäftigten, wird übernommen. Dunja Kollek, die schon seit zehn Jahren bei Julia Dittmann angestellt ist, übernimmt die Filialleitung.

Die Apotheke Lengfurt wird zunächst im bisherigen Gebäude am Marktplatz weiter geführt. Im Sommer zieht sie um, künftiger Standort wird die Homburger Straße in Lengfurt sein. In diesem Neubau ist bereits die Raiffeisenbank eingezogen. In unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich der EDEKA-Markt, die Vinothek und die Sparkasse. Nina Wiegard freut sich bereits jetzt, ihre Kunden als Vollversorger zu begrüßen. Durch Weiterbildungen hat sie, wie ihre Vorgängerin, ein fundiertes Fachwissen in den Bereichen Homöopathie und Naturheilverfahren.

Der Kontakt zwischen Dittmann und Wiegard, entstand über den gebürtigen Lengfurter Heinz Wiedemann, der in Quickborn in der Nähe von Hamburg lebt und bei Apothekennachfolgeregelungen als Berater tätig ist. Nina Wiegard ist verheiratet und Mutter von drei Söhnen; Leon, Finn und Jona. Ihr Ehemann, Jan Wiegard, ist Betriebswirt und arbeitet im Unternehmen mit. hw

