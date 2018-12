Fußgänger bei Unfall verletzt

Marktheidenfeld.Zu einem Unfall, an dem ein Pkw und ein Fußgänger beteiligt waren, kam es am Dienstag gegen 17 Uhr in der Baumhofstraße in Marktheidenfeld. Dabei wurde der Passant, der die Baumhofstraße überquerte, von einem Auto angefahren. Nachdem der Fußgänger zunächst keine Verletzungen geltend machte und am Fahrzeug auch kein Schaden entstanden war, trennten sich die beiden Unfallbeteiligten nach einer kurzen Unterhaltung. Ihre Personalien tauschten sie nicht aus.

Schmerzen gespürt

Da der Fußgänger im Nachgang jedoch Schmerzen verspürte, suchte er einen Arzt auf. Hierbei wurden verschiedene Verletzungen festgestellt. Am Freitag meldete der Verletzte den Unfall bei der Polizeiinspektion Marktheidenfeld.

Die Polizei bittet nun den unbekannten Fahrer des an dem Unfall beteiligten Autos sowie Zeugen des Vorfalls, sich mit der Polizeiinspektion Marktheidenfeld in Verbindung zu setzen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 24.12.2018