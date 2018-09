Ganz im Zeichen der Tradition

Die Tradition stand im Mittelpunkt am Sonntag beim 65. Heimat- und Quätschichfest in Kreuzwertheim.

Kreuzwertheim. Das einzige, was man am Sonntag ein bisschen vermisste, war die Sonne. Der Himmel war wolkenverhangen, auch die Temperaturen gemahnten an den Herbst. Immerhin, es blieb trocken. Erst als am Abend die Fränkische Trachtenkapelle aus Breitenbrunn ihr letztes Lied im Zelt

...