Geldsegen für Gemeindekasse

Kreuzwertheim.Es gibt Geld für den Markt Kreuzwertheim. Immerhin 34 581 Euro fließen in die Gemeindekasse, informierte Bürgermeister Klaus Thoma den Gemeinderat in der Sitzung am Dienstag. Es handelt sich um eine Rückzahlung aus der an die Wassergruppe Marktheidenfeld zu viel entrichteten Verbandsumlage. Von der Wassergruppe beziehen Röttbach, Unterwittbach und Wiebelbach ihr Wasser.

Konflikt um Kosten

Im Zuge des Ausbaus der Autobahn waren zwei Leitungen der Wassergruppe aufwendig verlegt worden. In der Folge entbrannte ein Konflikt mit der Autobahndirektion Nordbayern, wer dafür die Kosten zu tragen habe. Verträge aus den 1960er Jahren seien von den Beteiligten unterschiedlich interpretiert worden, referierte Thoma. Nach mehreren Gesprächen, zuletzt mit Innenstaatssekretär Gerhard Eck, habe der Landtagsabgeordnete Thorsten Schwab schließlich „eine sehr erfreuliche Lösung erreicht“.

Demnach übernimmt der Freistaat Bayern die gesamten Baukosten in Höhe von rund 550 000 Euro. Die Wassergruppe werde dadurch um 356 000 Euro entlastet. Daraus resultiert die Rückzahlung an den Markt Kreuzwertheim. Diese Summe, so der Bürgermeister abschließend, „hätte ansonsten auf die Wasserpreise und somit auf die Bevölkerung umgelegt werden müssen“.