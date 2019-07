Kreuzwertheim.Pizza-Duft war am Dienstag fast im gesamten Gebäude der Grundschule Kreuzwertheim zu riechen und verbreitete dort Italien-Urlaubs-Flair.

Tagsüber hatten dort rund 20 junge Pizza-Bäcker im Alter von acht bis zwölf Jahren im Rahmen des Kreuzwertheimer Ferienprogramms ihre eigene Pizza gebacken sowie eine leckere Quark-Nektarinen-Cookies-Creme als Nachtisch zubereitet. „Pizza und Co.“ lautete der passende Titel der Veranstaltung, die von Irmi Lannig, Köchin an der dortigen Grundschule und Mitglied beim Frauenforum Kreuzwertheim, sowie deren Mann Roland geleitet wurde.

Wegen der großen Anzahl an Anmeldungen gab es in diesem Jahr sogar zwei Gruppen mit jeweils knapp zehn Kindern. Diese beteiligten sich begeistert an der Zubereitung ihrer eigenen Pizza, wobei die meisten Teilnehmer schon auf eigene Vorkenntnisse zurückgreifen konnten. So wie die zehnjährige Luisa aus Kreuzwertheim: „Mein Papa ist Italiener. Wir haben auch einen Pizzaofen zuhause. Von meinem Papa wusste ich schon ein paar Sachen, aber heute aber ich auch noch ganz viel Neues gelernt.“

Bei der Zubereitung erläuterte Irmi Lannig wichtige Grundkenntnisse beim Zubereiten einer Pizza und beim Backen allgemein: Auf was man beispielsweise beim Teigkneten achten muss, warum man den Tisch vor dem Teigrollen mit Mehl bestreut oder dass der Käse auf einer Pizza nicht wie in Deutschland üblich als Letztes oben auf der Pizza sondern direkt auf der Tomatensauce verteilt wird.

Ihre „Lieblings-Pizzen“ wie Spagetti- oder Hot-Dog-Pizza konnten einige Nachwuchs-Bäcker zwar nicht backen, aber mit Salami, Schinken, Pilzen, Paprika, Lauch und Mozzarella konnten sie aus einem reichhaltigen Angebot an Zutaten auswählen.

Eine große Tatkraft bekamen die Kinder von Irmi Lannig bescheinigt: „Man hat gemerkt, dass manche Kinder zuhause in der Küche schon mitarbeiten.“ So wie der 12jährige Fabian aus Esselbach, für den vor allem eines im Vordergrund stand: „Gemeinsames Kochen macht Spaß.“ Und das gemeinsame Essen hinterher allemal.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 31.07.2019