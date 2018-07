Gießerei wieder in Betrieb

Anzeige

Hasloch.Nach dem Brand in einer Lagerhalle am Montagabend auf dem Gelände der Kurtz Eisenguss GmbH & Co. KG konnte der Gießereibetrieb am Mittwoch wieder komplett aufgenommen werden.

Am Montag war kurz nach 19 Uhr über einen Mitarbeiter der Eisengießerei eine Meldung bei der integrierten Leitstelle und Polizeieinsatzzentrale eingegangen, es gebe eine große Rauchentwicklung. Lokale Feuerwehren aus Hasloch, Kreuzwertheim, Lengfurt, Esselbach, Trennfeld und Oberndorf – insgesamt 96 Einsatzkräfte – waren innerhalb kürzester Zeit zur Stelle. Dabei unterstützten auch THW und Rettungsdienst.

„Wir sind froh, dass bei dem Brand keine Personen verletzt wurden. Im Namen der Geschäftsführung, die sich am Montag vor Ort selbst ein Bild der Lage gemacht hatte, möchte ich mich recht herzlich bei allen beteiligten Einsatzkräften bedanken, die so schnell vor Ort waren und Schlimmeres verhindert haben“, sagte Carolin Kurtz, Geschäftsführerin der Kurtz Eisenguss.