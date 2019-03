Grenzübergreifende Hilfe

Kreuzwertheim.Oftmalige Blutspender aus Wertheim, die in Kreuzwertheim Blut spenden, wurden bei einer Feierstunde im Rotkreuzhaus in Kreuzwertheim geehrt.

„Schön, dass ihr immer wieder zum Spenden kommt“, sagte stellvertretende Bereitschaftsleiterin Margit Tschöp und bedankte sich für die langjährige Treue. Spenden, so Tschöp, habe auch etwas mit Freundschaft zu tun.

„Wir freuen uns, wenn Spender aus Baden-Württemberg zu uns nach Kreuzwertheim kommen, sagte Kreisbereitschaftsleiter Gerhard Heitmann und bezeichnete jeden Blutspender als einen Lebensretter. Im letzen Jahr sei durch den heißen Sommer der Bedarf an Blutkonserven gestiegen.

In Kreuzwertheim sei die Zahl der gewonnen Konserven in den letzten Jahren konstant. Freuen, so Heitmann, würde man sich über mehr Erstspender. In diesem Jahr blickt man mittlerweile auf 55 Jahre Blutspenden in Kreuzwertheim zurück.

Die Geehrten

Geehrt wurden Rolf Weber für 125 Blutspenden, Johann Vogeltanz für 75 Blutspenden, Günter Herberich für 75 Blutspenden, Dirk Steffen für 50 Blutspenden und Markus Alt für 25 Blutspenden. hw

