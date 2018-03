Günter Oleynik zum 150. Mal dabei

Anzeige

Einige der Geehrten unterziehen sich diesem Dienst am Nächsten schon mehr als 30 Jahre lang. Kein Wunder also, dass sich die stellvertretende Kreuzwertheimer Bereitschaftsleiterin Margit Tschöp zur Begrüßung freute, es sei „immer wieder schön, alte Bekannte zu treffen“.

Jeder wisse, „wer Blut spendet, rettet Leben“, so Bürgermeister Thoma. Allein in Bayern würden täglich etwa 2000 Konserven benötigt, aber nur sieben Prozent der bayerischen Bevölkerung die dazu in der Lage wäre, gehe spenden.

Mehrfache Lebensretter

Bereitschaftsleiter Gerhard Heitmann betonte: „Wer Blut benötigt, ist in Lebensgefahr. Deshalb seid ihr alle mehrfache Lebensretter.“ Wie zuvor Thoma wies auch Heitmann eindringlich auf die Diskrepanz zwischen benötigten und vorhandenen Blutkonserven hin. Man „knabbere derzeit an den Reserven“.

In Kreuzwertheim seien im vergangenen Jahr bei fünf Terminen von 810 Frauen und Männern 730 Blutkonserven gespendet worden, bilanzierte der Bereitschaftsleiter. Besonders freute es ihn, dass unter den Spendern 41 zum ersten Mal dabei waren. „Nehmt jemanden an die Hand und bringt ihn mit. Wer einmal Blutspenden war, der kommt wieder.“

Günter Oleynik, der später geehrt wurde, drückte es so aus: „Wenn du einmal Blut geleckt hast, dann bist du dabei.“

In Kreuzwertheim besonders, denn hier herrsche bei den entsprechenden Terminen stets auch ein gewisses Maß an Geselligkeit.

„Danke, Danke, Danke“, sagte der stellvertretende Kreisgeschäftsführer des Roten Kreuzes, Florian Schüßler. „Die Ehrung spiegelt nicht wider, was ihr geleistet habt.“

In seinem Grußwort kündigte er an, dass der Kreisverband, zum Teil in Zusammenarbeit mit dem Kreisverband Miltenberg, künftig sein Dienstleistungsangebot am Rande des Landkreises ausbauen möchte.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 28.03.2018