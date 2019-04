Gut drauf ohne Alkohol

Main-Spessart-Kreis.Das 13. Streetball-Nacht-Turnier unterer dem Motto „Ohne Suff – Gut druff“ findet am 10. Mai in der Erwin-Ammann-Sporthalle in Karlstadt statt. Veranstalter sind die Kommunale Jugendarbeit Main-Spessart in Kooperation mit der Polizeiinspektion Karlstadt, den Basketballern des TSV Karlstadt und der örtlichen Stadtjugendpflege. Gespielt wird in der Halle ab 19 Uhr. Ende ist wohl nach Mitternacht.

Mitmachen können alle Jugendlichen ab 14 Jahren, egal ob Hobby-, Freizeit- oder Vereinsspieler. Die Mannschaften werden in U18 und Ü18 Gruppen eingeteilt. Diese bestehen aus mindestens drei und maximal fünf Spielern.

Wer dabei sein will, meldet sich bis Donnerstag, 9. Mai,15 Uhr, bei der Kommunalen Jugendarbeit Main-Spessart, Ringstraße 24 in Karlstadt, Telefon 09353/7931502 an. Pro Team wird ein Startgeld erhoben.

