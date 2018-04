Gute Beteiligung mit 14 Neulingen

Anzeige

Kreuzwertheim.Blutspenden wird immer wichtiger. Denn die lebensrettenden Vorräte in der Blutbank gehen immer mehr zurück. Um so mehr freute man sich in Kreuzwertheim über eine rege Beteiligung.

Zum vergangenen Blutspendetermin kamen 176 Blutspender, davon waren 14 Erstspender. Im Zuge dessen wurden verdiente Blutspender ausgezeichnet. Für dreimaliges Spenden wurden Sven Müller aus Hasselberg und Anton Krause aus Boxtal geehrt. 25 Mal Blut gespendet haben Markus Arlt aus Dörlesberg, Alexandra De Grutzer aus Michelriet. 75 Mal gespendet hat Wilhelm Väth aus Esselbach.

Der nächste Blutspendetermin in Kreuzwertheim findet am Dienstag, 17. Juli, statt. pm