Gute Gesamtentwicklung

Kreuzwertheim.Die Kurtz-Holding-Belegschaft in Wiebelbach traf sich kürzlich zur monatlichen Mitarbeiter-Informationsveranstaltung. Dabei stand auch Ehrungen an.

Kurtz-Ersa-CFO Thomas Mühleck hatte die Zahlen für den Berichtsmonat Juni aufbereitet. Aufgeschlüsselt in einzelne Geschäftsfelder und kumuliert stellte er die Gesamtentwicklung für den Konzern dar. Mit Blick auf neue Technologien, die bereits in der Pipeline steckten, und auf vorliegende Auftragseingänge zeigte er sich zuversichtlich für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres.

Weiteres Wachstum

Neben weiterem Wachstum sei es jetzt auch wichtig, Prozesse den veränderten Situationen anzupassen und digital wettbewerbsfähig zu bleiben, stellte Mühleck fest. Wie es im Bericht des Unternehmens weiter heißt, konnten fünf Neueintritte in den Bereichen Controlling, SAP-Kompetenz, Informationstechnologie und Personaladministration vermeldet werden.

Dann stand die Auszeichnung langjähriger Mitarbeiter an: Rene Götzelmann, am 1. Juli 2008 als technischer Einkäufer in die Kurtz GmbH eingetreten, im Oktober 2009 als Leadbuyer Metallgruppen in die Kurtz Holding gewechselt und seit Anfang 2018 als Leiter Einkauf bei der Conline GmbH aktiv, wurde für zehn Jahre Betriebszugehörigkeit gewürdigt.

Die zweite Ehrung nahm Kurtz-Ersa-CEO Rainer Kurtz selbst vor. Es ging um Tilo Keller, eingetreten am 15. August 1983 als Azubildender zum Industriekaufmann bei der Ersa. Schon während seiner Lehrzeit leitete Keller die Ersa-Werbeabteilung. Nach der Qualifikation zum Fachkaufmann für Marketing setzte er sein umfangreiches Fachwissen ab 2002 im neu gegründeten Zentralbereich Kommunikation der Kurtz Holding ein. Als Leiter des Zentralbereichs bringe er seitdem mit seinem Team die weltweite Kurtz-Ersa-Unternehmenskommunikation mit großem Engagement nach vorne, hieß es. Damit trage er zur erfolgreichen Entwicklung des Unternehmens bei.

Rainer Kurtz sprach Keller Dank für dessen große Flexibilität, Kreativität und auch immer wieder Improvisationsfähigkeit aus, durch die die Kommunikation des Unternehmens in Richtung Kunde immer in Fluss bleibe.

Beiden Jubilaren überreichte Kurtz den traditionellen bunten Blumenstrauß und jeweils ein Geldgeschenk.

