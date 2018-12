Hilfe für „Sternstunden“

Main-Spessart-Kreis.Die Naturparkführer des Naturparks Spessart haben an den beiden ersten Adventswochenenden auf der Bayrischen Schanz nicht nur ein tolles Unterhaltungsprogramm für die Besucher des Weihnachtsmarkts geboten. Sie sammelten auch sehr erfolgreich Spenden für einen guten Zweck – für die Spendenaktion „Sternstunden“ des Bayerischen Rundfunks. Die Naturparkführer unter Leitung von Gabi Bechold hatten dafür mehr als 200 verschiedene Dekosterne gebastelt, die gegen eine Spende an die Besucher des Adventsmarkts verteilt wurden. Neben den Stroh-, Perlen- und Papiersternen boten die Naturparkführer auch Misteln an, die für eine Spende abgegeben wurden. Insgesamt kamen so über 925 Euro an Spenden zusammen, die die Naturparkführer an die Initiative Sternstunden e.V. überweisen konnten. Das Geld kommt kranken, behinderten und in Not geratenen Kindern in Bayern, in Deutschland und weltweit zu Gute.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.12.2018