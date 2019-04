Hilfsbereite Art geschätzt

Kreuzwertheim.Neben der Kurtz Ersa-Zahlenwelt für den Berichtsmonat März brachte Logistik-Geschäftsführer Matthias Hofmann Kennzahlen für sein Warenwirtschaftssystem mit, wie das Unternehmen mitteilt.

Grünes Licht gab der Logistikchef für sein eigenes Haus: Keine Betriebsunfälle, über 98 Prozent der Aufträge gingen pünktlich in die Produktion – Matthias Hofmann war mit dem „guten Job“ seines Teams rundum zufrieden.

25 Jahre im Unternehmen

Im Rahmen der allmonatlichen Informationsveranstaltung konnte Matthias Hofmann auch eine langjährige Mitarbeiterin ehren – dabei ging es um Rosa Ott, die seit inzwischen 25 Jahren für den Kurtz Ersa-Konzern tätig ist. Die Freudenbergerin trat zum 1. April 1994 als Bürokauffrau in die Kurtz GmbH ein, ihr Aufgabenfeld bis Ende Februar 2004 war Sachbearbeitung Datentransfer.

Zahlreiche Aufgaben gemeistert

Die folgenden 14 Jahre war Rosa Ott Sekretärin für Sonderaufgaben in der Kurtz Holding, wo sie mit ihrer offenen, lebenslustigen und hilfsbereiten Art unzählige Aufgaben erfolgreich erledigte.

Aus den Händen des Logistikchefs erhielt Rosa Ott, die seit Anfang März als Verwaltungsassistentin und Zeitwirtschaftsbeauftragte in der Kurtz Ersa Logistik tätig ist, eine IHK-Urkunde für ihre 25 Jahre im Unternehmen.

Spontane Ansprache

Spontan wandte sich Rosa Ott an die anwesende Belegschaft: „Vielen Dank an alle Kolleginnen und Kollegen, dass ihr mich so freundlich aufgenommen habt – es macht richtig Spaß mit euch!“

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.04.2019