Immer weniger Betreuer für das Angebot

Bei der Jahreshauptversammlung des TSV Kreuzwertheim gab es nicht nur Erfreuliches zu berichten. Joachim Freek bezweifelt, dass man künftig das umfangreiche Angebot aufrechterhalten könne.

Kreuzwertheim. Zur Jahreshauptversammlung trafen sich die Mitglieder des TSV Kreuzwertheim im wieder eröffneten Sportheim/Pizzeria Ragusa. Durch die Versammlung führte der Vorsitzende Sport, Joachim Freek.

Er begrüßte Fabio Tocci, den neuen Pächter der Pizzeria, und wünschte sich eine gute und lange Zusammenarbeit mit dem Verein. Namentlich lobte Freek Helmut Heitmann, Thomas Rösch und Hermann Wiegand, die etliche Stunden im Sportheim verbracht hätten, um es wieder herzustellen.

In seinem Grußwort ging Bürgermeister Klaus Thoma auf das Engagement vieler Kreuzwertheimer Bürger bei der Aktion „11. Bürgermeisterschaft“ ein. Neben dem Titel als „coolste Gemeinde“ des Mainvierecks kam die Marktgemeinde noch in den Genuss einer umfangreichen Spenden-Challenge. Davon gehen 4500 Euro den TSV, der sich zusammen mit 14 anderen Projekten angemeldet hatte.

Weiter wies Thoma darauf hin, dass über 50.000 Euro im vergangenen Jahr allein für die Pflege und Instandhaltung der Sportgeländes für die Gemeinde angefallen sein. Die Renovierung der „Quätschich-Arena“ sei weiterhin im Fokus, eine maximale Ausschöpfung der Fördergelder wäre erstrebenswert.

Zum Abschluss würdigte Thoma die große Bedeutung des Sportvereins für die Gemeinde im sozialen und sportlichen Bereich.

Joachim Freek lobte anschließend Bürgermeister, Gemeinderat und den Bauhof für die gute Zusammenarbeit. „Es ist nicht selbstverständlich, dass wir kurze Wege gehen können, um manche anfallenden Dinge und Probleme schnell und effektiv abzustellen“, meinte Freek. Im zweiten Teil seiner Ausführungen ging der Vorstand Sport kritisch auf die Entwicklung im Übungsleiter- und Betreuerbereich im TSV ein. Hier habe sich die Lage im Vergleich zum vergangenen Jahr weiter verschlechtert. Es werde immer schwieriger, das wöchentliche Trainingsprogramm für die 300 Jugendlichen und Aktiven abzudecken.

Es sei fragwürdig, ob der TSV mit seinen 960 Mitliedern das bisher so umfangreiche Angebot an Abteilungen weiterhin aufrechterhalten könne. Lob gab es von Freek für die beiden Platzwarte Thomas Röttinger und Helmut Krebs.

Zum Schluss seiner Ausführungen wies Freek auf die notwendige Instandsetzung der 400-Meter-Laufbahn und auf die Erneuerung der Überdachung für das in die Jahre gekommene Zelt hin.

Sabine Bernhardt, zuständig für die Finanzen, legte den Kassenbericht vor, in dem die Ausgaben die Einnahmen überstiegen. Hauptgründe hierfür waren die fehlenden Pachteinnahmen für die Pizzeria, steigende Trainerkosten, weiterhin stark sinkende Spendeneinnahmen und sinkende Mitgliederbeiträge, die vor allem auf Auftritte nach der Einführung der Datenschutzerklärungen zurückzuführen seien.

Diesem Trend konnte teilweise durch die Wiederaufnahme der Kabarettveranstaltungen, sowie für die Zukunft durch die Erhöhung der Mitgliederbeiträge entgegengewirkt werden. Die Kassenprüfer Daniela Zeuch und Michael Werbach hatten die Finanzunterlagen geprüft und keinerlei Beanstandungen gefunden. Ihr Antrag auf Entlastung des Vorstand Finanzen wurde ohne Gegenstimmen gebilligt.

Viel Zeit und Herzblut

Linda Senfleben berichtete über die wichtigsten Vereinsaktivitäten des abgelaufenen Jahres. Wie gewohnt reibungslos und mit gutem Zuspruch verliefen das Vereinssportfest im Juli und das Zeltlager während der Sommerferien in Windheim.

Guten Zuspruch fanden der Kabarett-Abend mit TBC im Oktober sowie die Nikolausfeier, an der sich mehr als 100 Kinder und Jugendliche aus allen Sparten beteiligten. Besonders lobte sie die Vergnügungsausschusskolleginnen Lisa Müller und Dorle Schwarzbach.

Auch in diesem Jahr stehen wieder wichtige Ereignisse im Mittelpunkt. Zu den während der Vereinsmeisterschaften bisher durchgeführten Läufen um den Kaffelstein und dem Schützenwald kommt als Neuerung der 1 Kilometer langte „Lauf ins Himmelreich“ hinzu. Hohe Wertschätzung und ein großes Lob brachte Joachim Freek bei der Verabschiedung zweier äußerst verdienter Vereinsmitglieder zum Ausdruck. Jonny Click wurde mit einem Präsent für seine vielen und außergewöhnlichen Aktivitäten im Verein gewürdigt. 27 Jahre war er Übungsleiter im Verein. Das Kinderturnen war seine große Leidenschaft, vier Jahre war er Übungsleiter beim Volleyball.

Viel Zeit und Herzblut hat auch Andreas Schmidt in den Verein investiert. Viele Jahre war er Jugendbetreuer und Mitglied der Jugendleitung Fußball.

Friedrich Morawietz vom Fußballkreis Tauberbischofsheim lobte Andreas Schmidt für seine langjährige Tätigkeit und überreichte ihm die Ehrennadel in Silber des Badischen Fußballverbandes. In seiner Rede ging Andreas Schmidt auch kurz auf die Schwierigkeiten ein, Übungsleiter, Helfer und Betreuer zu finden. Er hoffe, dass die WhatsApp-Gruppe mit etwa 250 Mitgliedern, die sich bei dem letzten Großereignis in Kreuzwertheim so bewährt hatte, sich nun in „Quätschichfest-Helfergruppe“ umbenennen würde.

Elard Walter, aktiver Fußballer beim TSV und Mitglied des Vereins „Freunde der Stadt Wertheim“ übergab dem Verein für die Jugendabteilung Fußball einen Betrag von 250 Euro. Die Unterstützung der Jugend und Kultur im Raum Wertheim bezeichnete er als die Hauptaufgabe der Gruppierung.

Bei der Versammlung gab es auch Ehrungen. Für 25 Jahre Mitgliedschaft im TSV und 25 Jahre Mitgliedschaft im Bayerischen Landessportverband erhielten die silberne Ehrennadel mit Urkunde des TSV, sowie die silberne Ehrennadel mit Verleihungsbescheinigung des BLSV: Petra Albert, Melanie Beck, Jutta und Peter Domin, Fabian Rösch, Elisabeth Strobel.

Für 50 Jahre Mitgliedschaft im TSV und 50 Jahre Mitgliedschaft im Landessportverband erhielten die goldene Ehrennadel mit Urkunde des TSV, sowie die goldene Ehrennadel mit Verleihungsbescheinigung des BLSV: Walter Habel, Erich Sommer, Peter Schütz.

Für 60 Jahre Mitgliedschaft im Bayerischen Landessportverband erhielten die goldene Ehrennadel mit Verleihungsbescheinigung des BLSV: Anneliese Günzelmann, Erika Müller, Hanna Müller, Bernd Sonnenberg, Gisela Vöge. tsv

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.03.2019