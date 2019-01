Investition stärkt die Dorfgemeinschaft

„Die Wände hoch, der Dachstuhl steht, mal sehen wie es in Röttbach weitergeht“, reimte Bürgermeister Klaus Thoma zum Richtfest der Röttbacher Turnhalle. Das wurde gestern gefeiert.

Röttbach. Deutlich wurde bei der Veranstaltung am Mittwochvormittag, dass sich schon viel im und um das Gebäude herum getan hat. Alle Beteiligten hofften, dass es mit dem Projekt so gut weitergeht. Die ehemalige Turnhalle wird erweitert und zur Mehrzweckhalle umgebaut.

Mit dem Rohbau und dem Dach sei die neue finale Form des Gebäudes schon gut zu erkennen. „Wir liegen momentan gut im Zeitplan“, zeigte sich der Kreuwertheimer Bürgermeister zufrieden. Die Maßnahme sei eines der gemeindlichen Großprojekte der vergangenen Jahre.

Die ursprüngliche Kostenrechnung aus dem jahr 2017 lag bei rund 2,1 Millionen Euro. Aufgrund weitergehender Untersuchungen durch Fachplanungen zu den Gewerken Brandschutz, Heizung und Lüftung sowie Elektro habe sich jedoch eine Preissteigerung ergeben. Thoma. „Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt nun rund 2,3 Millionen Euro.“

Ursprünglich wurden 6380 Kubikmeter umbauter Raum überplant. Aufgrund der schlechten Bausubstanz war die ehemalige Gaststätte „Flachstenne“ nicht mehr sanierungsfähig. So wurde dieser Teil der Halle (2650 Kubikmeter) abgerissen. Rund 3000 Kubikmeter umbauter Raum der bestehenden Turnhalle sind zu sanieren, und 730 Kubikmeter entstehen durch Anbau des Mehrgenerationenraums neu.“ Zudem seien die Kosten für die Gestaltung von 2200 Quadratmetern Außenfläche berücksichtigt worden, erklärte der Bürgermeister.

Dankbar zeigte er sich für die Fördergelder, die die Marktgemeinde für den Bau erhält. Die insgesamt rund 622 400 Euro kommen aus europäischen Fördermitteln für ländliche Gebiete (ELR-Programm) sowie vom Freistaat Bayern im Rahmen des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum.

„Das Vorhaben ist die Investitionen allemal wert. Denn die Halle gehört zu unseren am meisten genutzten gemeindlichen Räumen“, so Thoma. Die Erweiterung durch den Anbau des Mehrgenerationenraums schaffe den dringend im Ort benötigten Platz für Veranstaltungen. „Durch diese Investition wird die Dorfgemeinschaft gestärkt.“ Zudem werte man den Ort auf und wirke der Verödung des Ortskerns entgegen. „Wir brauchen lebendige Ortskerne, dadurch können die kulturelle Vielfalt und der soziale Zusammenhalt hier in Röttbach gepflegt und unterstützt werden.“

Seinen Dank für ihren Einsatz sprach Thoma den Planern und Handwerkern sowie Vereinen und Bürgern für ihre Hilfe aus. Zudem würdigte er die Verwaltung und die Zuschussgeber für ihre Unterstützung. Weiter dankte er den Nachbarn der Halle dafür, dass sie den Baustellenlärm und Schmutz geduldig ertragen.

Thoma wünschte: „Das Richtfest soll den Nutzern des neuen Hauses viel Glück und Segen spenden.“ Die Zimmermannsleute Markus Gehr und Rene Stolze sprachen den Richtspruch. Mit harter Arbeit habe man ein stattliches Bauwerk geschaffen. Der Bau gelinge, wenn alle Beteiligten zusammenstünden. Es wurden mehrere randvolle Gläser für die am Bau Beteiligten gelehrt, bevor das Weinglas traditionell nach unten geworfen wurde und zersprang.

Bei der Gebäudeführung ging Architektin Michaela Meißner dann auf die baulichen Veränderungen und die Vorteile der umgebauten und vergrößerten Halle ein.

