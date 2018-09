Jagdhund beißt Mann

Lengfurt.Beim Aufeinandertreffen von zwei Hunden am Montagabend in Lengfurt ist einer der Halter in den Unterarm gebissen worden.

Ein Mann war am Montag gegen 19.15 Uhr auf einer Parkbank am Radweg unterhalb des Mainkais in Lengfurt gesessen, bei ihm war sein angeleinter Jagdhund. Es kamen zwei Frauen mit einem Mops und einem Jagdhund auf den Mann zu. Beide Hunde waren nicht angeleint. Der Jagdhund ging auf den Hund des Mannes zu, beschnupperte dessen Hinterteil und biss dann zu.

Die Hundehalterin des Jagdhundes kam dazu, leinte den Hund an und zog ihn weg. Der Mann versuchte ebenfalls, seinen angeleinten Hund wegzuziehen und wurde in diesem Moment von dem fremden Jagdhund in den rechten Unterarm gebissen.

Die Frau entfernte sich mit ihrem Hund umgehend, während die Frau mit dem Mops sich nach dem Vorfall erkundigte. Der Mann äußerte, dass er gebissen worden sei, versäumte aber, sich die Personalien der Hundehalterin geben zu lassen.

Da er durch die Bisswunde von etwa eineinhalb Zentimeter Länge nur leicht verletzt wurde, begab er sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Wer hat in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht beziehungsweise kennt die Hundehalterinnen? pol

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 20.09.2018