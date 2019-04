Judokämpfer wehrt sich

Marktheidenfeld.Für einen Überfall hatte sich am Samstagabend ein 32-Jähriger eindeutig den Falschen ausgesucht. Nachdem ein 20-Jähriger gegen 20.20 Uhr Bargeld an einem Geldautomaten in der Baumhofstraße abgehoben hatte, umklammerte ihn ein Unbekannter von hinten und forderte die Herausgabe des Geldes.

Der Tatverdächtige rechnete nicht damit, dass der 20-Jährige sich als aktiver Judokämpfer effektiv zur Wehr setzen konnte. Wohl überrascht von der plötzlichen Gegenwehr und zwei Würfen auf den Boden, flüchtete der unverletzte Angreifer in Richtung Innenstadt. Eine alarmierte Streife der Polizei nahm den Flüchtenden kurze Zeit später vorläufig fest. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen stellten die Beamten eine Gartensäge sicher, die er während der Tat bei sich gehabt haben soll. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg folgte nach einer Nacht in den Hafträumen der Würzburger Polizei am Samstag die Vorführung beim Ermittlungsrichter. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft wegen des dringenden Tatverdachts der versuchten schweren räuberischen Erpressung einen Haftbefehl, welcher jedoch gegen Auflagen sofort außer Vollzug gesetzt worden ist.

Die abschließenden Ermittlungen führt die Kripo Würzburg in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft. pol

