Kabarett-Trio TBC in „Kreuz“

Anzeige

Kreuzwertheim.TBC – Totales Bamberger Cabaret – gastiert am Freitag, 26. Oktober, um 20 Uhr in der Dreschhalle in Kreuzwertheim. Das in der Region bestens bekannte Bamberger Dreigestirn präsentiert sein neues Programm „Aller Unfug ist schwer“. Ob es immer Quatsch ist, was die drei Spaßprediger Georg Koeniger, Michael A. Tomis und Florian Hoffmann über Heidi Klum, Seehofer, Erdogan, Söder und andere wichtige Personen des Zeitgeschehens verbreiten, sei natürlich dahingestellt. Ihre bekannt schmissige und überraschende Art wird nicht die geringste Langweile aufkommen lassen. Karten sind ab sofort im Vorverkauf in den beiden Schaefer’s Apotheken in Wertheim und Kreuzwertheim erhältlich. Bild: Reinhard Haberberger