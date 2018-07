Keine Fahrerlaubnis

Anzeige

Kreuzwertheim.Ohne deutsche Fahrerlaubnis war am Montag gegen 0.45 Uhr ein 31-jähriger polnischer Autofahrer unterwegs. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde der Mann kurz nach dem Kreisverkehr auf der Staatsstraße 2315 bei Kreuzwertheim angehalten. Dabei zeigte er einen kürzlich erworbenen polnischen Führerschein vor. Eine Recherche ergab, dass der Fahrer in Deutschland eine unanfechtbare Versagung der Fahrerlaubnis hat. Aus diesem Grund wurde die Weiterfahrt unterbunden. Zudem stellten die Polizisten die Fahrzeugschlüssel sicher. Die Beamten belehrten den Mann ausdrücklich darüber, dass er in Deutschland keine fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeuge führen darf. Eine Anzeige folgt. pol