Keller stand in Flammen

MARKTHEIDENFELD.Der Keller eines Mehrfamilienhauses stand am Montagvormittag in Marktheidenfeld in Flammen. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Durch das Feuer wurden vier Personen leicht verletzt. Die Kripo übernahm die Ermittlungen zur Brandursache und sucht nun Zeugen.

Kurz nach zehn Uhr hatte ein Nachbar Flammen entdeckt, die aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Sudetenstraße loderten und verständigte die Feuerwehr. Noch vor Eintreffen der Rettungskräfte konnten die vier Bewohner des Hauses ihre Wohnungen aus eigener Kraft verlassen. Kräfte der Feuerwehren Marktheidenfeld, Erlenbach, Hafenlohr und Altfeld bekamen das Feuer unter Kontrolle und konnten ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile verhindern. Die vier Anwohner wurden durch eine Rauchgasintoxikation leicht verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort behandelt. An dem Haus entstand Sachschaden in Höhe von rund 50 000 Euro.

Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die Ermittlungen zur Brandursache. Da zum aktuellen Zeitpunkt ein Fremdverschulden nicht auszuschließen ist, bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Personen, die kurz vor Brandausbruch in Brandortnähe Verdächtiges beobachtet haben, sollen sich unter Telefon 0931/4571732 melden. pol