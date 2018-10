Kindern sicheren Halt geben

Main-Spessart-Kreis.Eine stabile Bindung zu Bezugspersonen bietet Kindern einen sicheren Hafen, aus dem heraus sie Freude am Entdecken und Lernen entwickeln. Voraussetzung ist, dass sich die Bindungsperson dem Kind gegenüber feinfühlig verhält, seine Signale richtig interpretiert und angemessen auf die Bedürfnisse des Kindes reagiert.

Die Fachtagung „Bindung (er)leben in Kita und Schule“ möchte Eltern und Fachpersonal in der Kinderbetreuung Hilfestellung geben, typische Verhaltensmuster zu erkennen und einzuordnen.

Für den einleitenden Vortrag wurde der Leiter der Familienberatungsstelle in Köln, Thomas Köhler-Saretzki gewonnen. Wie Bindung gelingt und manchmal auch misslingt, welche Bindungsstile man unterscheidet und wo die Ursachen für diese Unterschiede liegen, wird er in seinem Vortrag erläutern. Dominikus Bönsch, Ärztlicher Direktor des Bezirkskrankenhauses geht auf die Vererbung von Bindungsmustern und deren Zusammenhang mit psychiatrischen Erkrankungen ein.

Aus der Praxis der Konflikt-Mediation berichtet Ottmar Braunwarth von der Beratungsstelle für Eltern, Jugendliche und Kinder des Landkreises. Eine offene Diskussion mit den beteiligten Fachstellen ist laut den Verantwortlichen geplant.

Die Tagung richtet sich an Fachpersonal aus Pädagogik, Psychologie und Medizin. Ebenso willkommen sind Interessierte „in eigener Sache“. Die kostenfreie Veranstaltung beginnt am 7. November um 13.30 Uhr im Festsaal des Bezirkskrankenhauses in Lohr und endet gegen 17 Uhr.

