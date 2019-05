Klöpplerinnen über die Schulter geschaut

Kreuzwertheim.Aus Pflaumheim angereist kam die Ploimer Klöppelgruppe um anläßlich des Internationalen Museumstages das traditionelle Handwerk des Klöppeln vorzustellen. Dazu bot der neu gestaltete Platz vor dem Museum Prassek-Scheune den idealen Raum. Eine große Anzahl an selbst hergestellten Deckchen, Schmuck und Spitzen lagen zum Bestaunen bereit. Großes Interesse zeigten die Besucher an den Werken, die man sonst nur aus den Urlauben in Belgien oder östlichen Ländern kennt. Natürlich konnte den Frauen beim Klöppeln über die Schulter geschaut werden. Einen Workshop zum Thema Klöppeln bietet Frau von Alt am Samstag, 6. Juli interessierten Teilnehmerinnen an. ps/Bild: Marianne Rollmann

