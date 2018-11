Komponisten der Region erklingen

Homburg.Das „Homburger Schlosskonzert“ am Freitag, 30. November um 20 Uhr in der Schlossscheune hat einen besonderen Anlass: Vor 30 Jahren wurde der „Kulturverein Homburg“ mit dem Ziel des Erhalts des vom Untergang bedrohten Homburger Schlosses gegründet. Das Homburger Schloss ist heute ein Ort der Künste. Im Stucksaal fanden mehr als 200 Konzerte statt. Dies ist eine Grund zum Feiern. Der Eintritt ist frei. Das Programm enthält bedeutende Kompositionen aus den Jahren 1760 bis etwa 1800 von Komponisten, die am Untermain geboren wurden oder hier wirkten. Darunter findet sich der in Marktheidenfeld geborene und später am Fürstlichen Hof in Meinigen wirkende Friedrich Fleischmann, der in Lengfurt geborene und in London sehr beliebte Peter Anton Kreusser, der als starker Komponist und Pianist in Paris gefeierte Johann Franz Xaver Sterkel, der in Miltenberg geborene und als Kapellmeister am schwedischen Königshof wirkende Joseph Martin Kraus sowie der Pionier der frühesten Klavierkammermusik, Joseph Anton Bauer. Das Programm belegt das sehr hohe Niveau der Musik der Region in jener Zeit, das auch international geschätzt und anerkannt war. Für diese Veranstaltung hat Erwin Dotzel, Präsident des Bezirkstags Unterfranken, die Schirrmherrschaft übernommen.

