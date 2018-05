Kunst in den Alltag bringen

Anzeige

MILTenberg /Marktheidenfeld.In der Altstadt Marktheidenfelds sind seit dem Wochenende Plastiken und Skulpturen von neun zeitgenössischen regionalen Bildhauern zu sehen.

Die Werke sind ganz bewusst nicht nicht im Museum ausgestellt, sie bereichern stattdessen die Innenstadt, und das an öffentlichen Plätzen und Straßen, 24 Stunden am Tag, fünf Monate lang. Mit der Skulpturenausstellung im öffentlichen Raum realisiert die Stadt Marktheidenfeld ein Projekt, das sich optimal in die Feiern anläßlich der 70 Jahre Stadterhebung und des 20-jährigen Bestehens des Franck-Haus einfügt. Ziel der Aktion ist es, Menschen für Kunst begeistern und zur Diskussion anzuregen Eingebunden sind Werke von Künstlern aus Mainfranken, vom Untermain oder aus dem Raum Miltenberg und Würzburg. „Wir möchten Kunst in den Alltag der Menschen bringen und dazu einladen, vertraute Plätze aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten“, erläutert Albert.

Die ausgewählten Skulpturen stammen von Matthias Engert, Christoph Jakob, Ulrich Jung, Edeltraud Klement, Petia Knebel, Marianne Knebel-Schiele, Helmut Massenkeil, Markus Schmitt sowie Angelika Summa. pm