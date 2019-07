Kurzer Weg vom Kessel zum Zapfhahn

Das Festbier schmeckt, und die Vorfreude auf das 66. Quätschichfest Ende August in Kreuzwertheim ist groß. Bei der Festbierprobe gab es deshalb nur fröhliche Gesichter.

Kreuzwertheim. Bei besten Wetter hatten sich die Verantwortlichen des Quätschichfests am Freitag im Hof der Spessart-Brauerei getroffen, um in gemütlicher Runde das diesjährige Festbier zu verkosten. Horst Müller, Geschäftsführer der Brauerei, erläuterte, dass das Festbier seit Jahren das „Kreuzwertheimer Goldspecht“ sei.

„Es hat die in Bayern übliche Stammwürze von 13,5 Prozent“. In anderen Bundesländern seien nur 13 Prozent üblich. Braumeister Bruno Plenninger lobte er dafür, dass er ein Bier geschaffen habe, das trotz der hohen Stammwürze einen Alkoholgehalt von nur 5,5 Prozent habe.

Den hohen Malzanteil merke man an der dunklen Farbe und dem Geschmack des Festbiers. „Was hilft das beste Bier, wenn es nicht richtig gezapft ist“, betonte er. So schlug er vor, für die Helfer einen Zapfkurs an den Festhähnen durchzuführen. „Bei einem gut gezapften Bier soll der Schaum sieben Minuten halten“, sagte Müller. Einig war er sich mit Bürgermeister Klaus Thoma, dass auch die Temperatur des Biers wichtig sei. Diese sei beim Fest garantiert.

Seitens der Brauerei werde wieder Peter Carl das Fest unterstützen. Im Anschluss stieß er mit den anderen Verantwortlichen mit einem Maßkrug auf ein erfolgreiches Quätschichfest 2019 an.

Bürgermeister Thoma lobte den Gastgeber der Festbierprobe und das Team der Brauerei. „Die Vorbereitungen für unser Heimat- und Quätschichfest laufen auf Hochtouren“. Er lobte auch die Organisatoren und Verantwortlichen für die Vorbereitung und die Programmgestaltung.

„Wir haben sicherlich nicht das größte, aber eines der charmantesten Volksfeste in der Umgebung“, war er überzeugt. „Das Traditionsfest lebt von seiner Herzlichkeit und Ehrlichkeit und von zufriedenen Gästen“ Genauso lebe es von den zahlreichen Helfern: „Das Heimat- und Quätschichfest trägt wesentlich zur Festigung des Gemeinschaftssinns bei.“ Es stehe nicht der Kommerz im Vordergrund, sondern das Gespräch, der gegenseitige Austausch, das Wiedersehen und Feiern in entspannter Atmosphäre in bierseliger Laune.

„Ich bin überzeugt davon, dass sich dank ihrer Hilfe unsere Gemeinde von ihrer ganz besonders gastlichen Seite zeigen kann“, lobte er die Helfer. Sie seien auch Garant dafür, dass man günstige Familienpreise anbieten könne.

Zum Festbier bemerkte er, dass es in Kreuzwertheim mit dem Spessart-Bier aus heimischer Brauerei das frischeste Bier überhaupt gebe, da die Entfernung vom Braukessel zum Zapfhahn kaum kürzer sein könne. Das Motto „Frisch gezapft ist halb gewonnen“, könne man hier in vollen Krügen umsetzen.

Das Festbier 2019 beschrieb er als „dezent hopfig, vollmundig, fruchtig und dabei fein malzig, bernsteinfarben und ausgesprochen süffig.“ Es sei ausgezeichnet und von hervorragende Qualität.

In puncto Geschmack zeige Braumeister Plenninger wieder, dass er sein Handwerk verstehe. „Handwerk hat hier bernsteinfarbenen Boden.“

Einzigartiges Fest

Ob das Bier bekömmlich war, wisse man spätestens am kommenden Morgen, in Maßen getrunken sei es dies jedenfalls allemal.

Die einzigartig am Fest zeige sich nicht nur daran, dass Kreuzwertheim den einzigen Festplatz habe, von dem man gleichzeitig in die Taubermündung, die Wertheimer Burg und zum Schloss Kreuzwertheim schauen könnte.

„Wir haben das südlichste und gemütlichste Volksfest im Main-Spessart-Kreis und das einzige in der coolsten Gemeinde Mainfrankens“, so Thoma. Wohlweislich bat er schon jetzt die Nachbarn diesseits und jenseits des Mains um Verständnis, dass es an diesen wenigen Tagen im Jahr etwas lauter wird.

Romana Click, Vorsitzende des Quätschichfestgremiums, sagte, dass es ohne das Engagement der örtlichen Vereine und deren Helfern das Heimat- und Quätschichfest nicht geben würde.

Anschließend ging sie auf das Programm des Fests ein, dass vom 30. August bis zum 2. September 2019 stattfinden wird. Am Freitag beginnt das Fest um 18 Uhr am Turm. Es folgt der traditionelle Festzug zum Bieranstich im Festzelt. Für Unterhaltung sorgt dort die „Musikkapelle Dertingen.“ Ab 21 Uhr gibt es bei freiem Eintritt Partyrock mit der Kölner Coverband „Kontrollverlust“

Das Samstag richtet sich an die ganze Familie. Ab 14 Uhr findet der Seniorennachmittag und gleichzeitig der bunte Nachmittag für Kinder statt. Für den Nachwuchs gibt es unter anderen Auftritte vom Zauberer Bennini, Motorbootfahren mit der Wasserwacht und Kinderschminken. Ab 20.30 Uhr heißt es feiern nach dem Motto „Alpenrock meets Partypop“ mit den „Partyvögeln“.

Der Sonntag beginnt um 10.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst im Festzelt. Beim Frühschoppen und Mittagessen unterhalten „Äschisch Bläschisch“.

Ab 11 Uhr findet das siebte Kreuzwertheimer Schleppertreffen statt. Zudem ist „Trudel’s Flohmarkt“ für einen guten Zweck geplant. Am Nachmittag unterhält die „Fränkische Trachtenkapelle Breitenbrunn.“ Zudem gibt es eine Tombola. Am Montag klingt das Fest ab 15 Uhr mit Kesselfleisch, Schweinszüngle und der Musik der „Fire Fighters“ aus Hasloch aus. Montag ist auch Tag der Betriebe und Vereine.

