Laptop statt Tablet im Klassenzimmer

Kreuzwertheim.Die Digitalisierung schreitet voran. Auch in der Grundschule Kreuzwertheim. Allerdings ist die Zeit äußerst schnelllebig. Was gestern noch richtig erschien, kann morgen schon veraltet sein. So soll es etwa in der Bildungseinrichtung keinen EDV-Raum im klassischen Sinn geben, zudem steuert man um, von einer Ausstattung mit Tablets hin zu Laptop-Computern. Genaueres wird ein zu erstellendes Konzept ergeben.

Für die Pädagogen der Grundschule soll eine schulinterne Lehrerfortbildung stattfinden, kündigte Rektorin Elke Jaklin in der Sitzung der Schulverbandsversammlung am Montag an.

Realisierung wird dauern

Angebote für einen Glasfaseranschluss der Schule liegen inzwischen vor, 26 000 Euro sind dafür im gerade beschlossenen Haushalt vorgesehen. „Die Realisierung des Anschlusses wird aber eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen, weil derzeit die Tiefbaufirmen ausgelastet sind“, heißt es in der Verwaltungsvorlage für die Sitzung.

Dauern wird auch die für eine Verbesserung des WLAN an der Schule notwendige Verkabelung des Gebäude aus haushaltsrechtlichen Gründen bis 2020. Parallel dazu soll dann auch der Einzug der modernsten Technik in den Klassenzimmern erfolgen.

Die neue Schulküche

Bereits vor geraumer Zeit umgesetzt worden ist die Neugestaltung der Schulküche. Die Ausgaben dafür lagen mit knapp 57 090 Euro deutlich unter dem Haushaltsansatz von 80 000Euro. Nicht nur deshalb sprach der stellvertretende Verbandsvorsitzende Klaus Thoma von einer „sehr guten Maßnahme“. Er finde die neue Schulküche „sehr schön“, so der Kreuzwertheimer Bürgermeister.

Dem pflichtete Verbandsrätin Margarete Glowienka uneingeschränkt bei.

Spende erhalten

Mehr als gut gelaufen ist die große Spendenaktion im Rahmen der „Bürgermeisterschaft“ in der vergangenen Woche, die bekanntlich von Kreuzwertheim klar gewonnen wurde (wir berichteten).

Auch die Grundschule und damit die Kinder aus den Verbandsmitgliedsgemeinden Hasloch und Schollbrunn profitieren davon, denn 3557 Euro wurden bislang für ein Spielequipment für den Pausenhof gespendet.

Und das muss noch nicht die endgültige Summe sein, denn „es kann noch weiter gespendet werden“, erinnerte Klaus Thoma.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.03.2019