Leader-Projekte vorgestellt

Main-Spessart-Kreis.Die Mitgliederversammlung der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Spessart fand im Hösbacher Rathaus statt. Neben einem Überblick über die Leader-Projekte standen die Bilanz des Geschäftsjahrs 2016 und eine Satzungsänderung im Fokus.

Nach der Eröffnung durch die Vorsitzende Marianne Krohnen berichteten die beiden Manager Peter Niehoff und Dr. Torsten Noe von den Tätigkeiten des LAG-Managements, die neben der Projektberatung auch die Koordination von Kooperationsprojekten, die Leitung von Arbeits- und Projektgruppen, die Vernetzung auf verschiedenen Ebenen sowie die Öffentlichkeitsarbeit beinhalten. Weiter stellten sie die bereits abgeschlossenen Leader-Projekte „Wald erFahren“, „Impuls für eine barrierefreie (Urlaubs-)Region im Naturpark Spessart“ und den „Dorfladen Eichenberg“ vor. Etwas ausführlicher wurden die Leader-Projekte präsentiert, die derzeit in Umsetzung sind oder bereits vom Steuerkreis beschlossen wurden. Dazu zählen unter anderem die „Unterstützung Bürgerengagement“, die „Bauliche und touristische Aufwertung der Scherenburgfestspiele in Gemünden“ sowie das „Dachprojekt Lebensader Main – Wandel der Kulturlandschaft“ und das „MainErlebnis – Buhne Bleichwiesen“. Durch diese regional bedeutsamen Projekte „fließen rund 708 484 Euro Leader-Fördermittel in die Region“, hieß es. Das neue Projekt „Info- und Schutzhütten“ des Naturparks Spessart wurde den Mitgliedern ausführlicher erläutert. pm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.11.2018