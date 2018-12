Leerungstouren werden verkleinert

Main-Spessart-Kreis.In vielen Ortschaften im Landkreis Main-Spessart gibt es im kommenden Jahr zahlreiche Änderungen bei der Müllabfuhr. Dies betrifft nicht nur die Abfuhrzeiten und -tage für die Restmüll- und Biomülltonnen, sondern auch für die Papiertonnen und Gelben Säcke. Teilweise ändert sich darüber hinaus der Leerungsrhythmus Bio-/Restmüll (gerade und ungerade Kalenderwoche wird getauscht), was zur Folge hat, dass in den betroffenen Ortschaften im Januar – einmalig zum Turnuswechsel – entweder Bio- oder Restmülltonnen zweimal hintereinander geleert werden.

Weil die Änderungen bereits mit Beginn der ersten Kalenderwoche wirksam werden, somit also schon am heutigen Montag, 31. Dezember, ist speziell bei der Restmüll- und Biomüllabfuhr besondere Aufmerksamkeit geboten. Davon betroffen sind demnach alle Ortschaften mit der neuen Montagsleerung. Das Landratsamt empfiehlt deshalb, die neuen Regelungen im Müllkalender unter der Rubrik „Was betrifft mich unmittelbar?“ nachzulesen, damit die Umstellung möglichst reibungslos erfolgen kann. Sie ist notwendig, weil die Leerungstouren verkleinert werden und dafür zusätzliche Fahrzeuge zum Einsatz kommen müssen. Ursächlich dafür sind in erster Linie größere Anforderungen an die Fahrer bei den Lenkzeiten. Dass damit zukünftig mehr Flexibilität bei den Abfuhren möglich ist, ist ein willkommener Nebeneffekt.

Insbesondere in der Umstellungsphase ist auch das zuverlässige Bereitstellen schon um 6 Uhr am Abfuhrtag wichtig, weil sich oft auch die Tagesabfuhrzeiten ändern. Dies gilt auch für Papiertonne, Gelbe Säcke, Grüngut und angemeldeten Sperrmüll.

Damit die Umstellung zusätzlich erleichtert wird, hat die Firma Kirsch an sämtliche Haushalte einen ortsteilbezogenen Abfuhrkalender für das Jahr 2019. Dieser enthält für jede Ortschaft sämtliche Abfuhrtermine für Rest-, Bio- und Papiermüll, Gelbe Säcke sowie Grünabfallsammlungen. Die Kalender werden zudem auf der Homepage des Landkreises www.main-spessart.de sowie der Fa. Kirsch www.kirsch-und-sohn.de veröffentlicht. lra

© Fränkische Nachrichten, Montag, 31.12.2018