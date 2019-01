Lermann macht große Teile dicht

Das alteingesessene Kaufhaus Udo Lermann schließt einen großen Teil seiner Verkaufsfläche.

Marktheidenfeld. Die Nachricht kam nicht von dem Unternehmen selbst, sondern von der Rathauschefin. Bei einer Bürgerversammlung verkündete Bürgermeisterin Helga Schmidt-Neder am Dienstag die Schließung des vorderen Teils des Kaufhauses. Laut Lermann wird der Fahrradmarkt im hinteren Bereich des Geländes bestehen bleiben.

Seit Monaten gab es Gerüchte über die Zukunft des Einzelhändlers. Erst im Frühjahr vergangenen Jahres hatte das Unternehmen Teile des Sortiments ausgemustert und zwei Etagen geräumt. Die Schrumpfkur dauert schon längere Zeit an. Immer mehr Kunden kaufen woanders ein: Im Internet oder in Geschäften am Stadtrand. Was aus dem Gebäude wird, steht derzeit völlig in den Sternen.

Für Marktheidenfeld ist die Hiobsbotschaft aus dem Hause Lermann ein weiterer Rückschlag. Schon jetzt gibt es in der Innenstadt leerstehende Ladenflächen. Die Stadtverwaltung versucht gegenzusteuern. Man habe mit dem Neubau der Stadtbibliothek einen weiteren „Frequenzbringer“ im Zentrum angesiedelt, erläutert Inge Albert, zuständig für das Stadtmarketing: „Seit der Eröffnung im April 2018 habe man alleine dadurch über 40 000 zusätzliche Besucher pro Jahr in die Innenstadt gelockt.“ wei

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 11.01.2019