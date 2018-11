Lichtergeschmückte Altstadt

Marktheidenfeld.Von Donnerstag, 6. Dezember, bis Sonntag, 9. Dezember, findet der stimmungsvolle Marktheidenfelder Weihnachtsmarkt in der lichtergeschmückten Altstadt statt.

Am Donnerstag geht es um 17 Uhr los: Dann stimmt das „Jets Trio“ auf der Bühne am Marktplatz bis 21 Uhr auf den Advent ein. Am Freitag um 18 Uhr eröffnet Erste Bürgermeisterin Helga Schmidt-Neder den Weihnachtsmarkt mit Unterstützung von zwei Kindern, die als Weihnachtsengel assistieren.

An vier Tagen verzaubern funkelnder Lichterschmuck sowie weihnachtlich dekorierte Hütten und Stände wieder die Innenstadt in Marktheidenfeld. Auf dem Markheidenfelder Marktplatz gibt es originelle Geschenkideen und kulinarische Köstlichkeiten.

Wie jedes Jahr werden die Besucher mit weihnachtlicher Musik verschiedener Gesangs- und Musikgruppen aus Marktheidenfeld und Umgebung auf die Festtage eingestimmt. Erstmals eingebunden in den Weihnachtsmarkt ist die Stadtbibliothek an der Schmiedsecke. Dort finden verschiedene Veranstaltungen statt, darunter weihnachtliches Basteln, ein weihnachtliches Puppentheater und Weihnachtsgeschichten für Kinder.

In der VHS und in der Alten Schmiede, Eingang Bronnbacher Straße, gibt es handgefilzte Hüte, Schals und Hausschuhe aus Naturwolle, Patchwork und weitere Kunsthandwerkserzeugnisse zu erwerben.

Eine Neuheit steht am Sonntag um 16 Uhr auf der Bühne an St. Laurentius-Kirche auf dem Programm. Dann gibt es adventliche Musik zum Mitsingen: „Taktwechsel“, bestehend aus Theresa Bauer und Marcel Väth, laden ein, bei weihnachtlichen Melodien mit einzustimmen. pm

